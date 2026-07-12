CHP Esenyurt'tan, Seyhan Kahraman'ın İsminin Kültür Merkezinden Kaldırılmasına Tepki

(İSTANBUL) - CHP Esenyurt İlçe Başkanlığınca, kültür merkezinden Seyhan Kahraman isminin kaldırılmasına tepki gösterilerek, ismin yeniden kültür merkezine verilmesi çağrısında bulunuldu. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Belediye Meclisi ortak bir karar almış, Seyhan'ın ismini bir yere vermiş. Hukuken halen devam eden bir Belediye Meclisi olduğuna göre, bu kararın bir kayyum tarafından ortadan kaldırılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kültür merkezinin önünde parti yöneticileri, il ve ilçe örgütü üyeleri ve yurttaşların katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Seyhan Kahraman'ın adının Esenyurt'un toplumsal hafızasının ve ortak değerlerinin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, kültür merkezinin adının değiştirilmesine yönelik kararın kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, Seyhan Kahraman isminin yeniden kültür merkezine verilmesi çağrısı yapılarak, karar geri alınıncaya kadar konunun takipçisi olunacağı vurgulandı. Açıklamada, Esenyurt'un ortak değerlerine sahip çıkılacağı belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da yaptığı açıklamada, Seyhan Kahraman'ın Esenyurt'ta ortak değer haline gelmiş bir isim olduğunu ifade etti. Karabat, "Bu kentte ortak değer yaratmak, özellikle Esenyurt'ta ortak değer yaratmak çok kıymetli ve önemli. Çok büyük sorunu olan kentlerde siyasi partilerin ortak hareket etmesi önemlidir. Burada bütün siyasi partiler beraber hareket etmiş ve ortak bir kararla bir ismin adını bir kültür merkezine vermiş" dedi.

Seyhan Kahraman isminin kaldırılmasının hukuken de tartışmalı olduğunu ifade eden Karabat, Belediye Meclisinin aldığı bir kararın kayyum tarafından ortadan kaldırılamayacağını söyledi. Karabat, "Belediye meclisleri sadece 30 kişi değildir, o kentte yaşayan herkestir. O Belediye Meclisi ortak bir karar almış, Seyhan'ın ismini bir yere vermiş. Hukuken halen devam eden bir belediye meclisi olduğuna göre, bu kararın bir kayyum tarafından ortadan kaldırılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Karabat, "Hukuken hakkımızı arayacağımızı bütün Esenyurtlular bilsin" dedi.