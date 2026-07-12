CHP Esenyurt'tan, Seyhan Kahraman'ın İsminin Kültür Merkezinden Kaldırılmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Esenyurt'tan, Seyhan Kahraman'ın İsminin Kültür Merkezinden Kaldırılmasına Tepki

12.07.2026 19:43  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı, kültür merkezinden Seyhan Kahraman isminin kaldırılmasına tepki göstererek ismin yeniden verilmesini talep etti. Milletvekili Özgür Karabat, Belediye Meclisi kararının kayyum tarafından kaldırılamayacağını söyledi.

(İSTANBUL) - CHP Esenyurt İlçe Başkanlığınca, kültür merkezinden Seyhan Kahraman isminin kaldırılmasına tepki gösterilerek, ismin yeniden kültür merkezine verilmesi çağrısında bulunuldu. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Belediye Meclisi ortak bir karar almış, Seyhan'ın ismini bir yere vermiş. Hukuken halen devam eden bir Belediye Meclisi olduğuna göre, bu kararın bir kayyum tarafından ortadan kaldırılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kültür merkezinin önünde parti yöneticileri, il ve ilçe örgütü üyeleri ve yurttaşların katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Seyhan Kahraman'ın adının Esenyurt'un toplumsal hafızasının ve ortak değerlerinin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, kültür merkezinin adının değiştirilmesine yönelik kararın kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, Seyhan Kahraman isminin yeniden kültür merkezine verilmesi çağrısı yapılarak, karar geri alınıncaya kadar konunun takipçisi olunacağı vurgulandı. Açıklamada, Esenyurt'un ortak değerlerine sahip çıkılacağı belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da yaptığı açıklamada, Seyhan Kahraman'ın Esenyurt'ta ortak değer haline gelmiş bir isim olduğunu ifade etti. Karabat, "Bu kentte ortak değer yaratmak, özellikle Esenyurt'ta ortak değer yaratmak çok kıymetli ve önemli. Çok büyük sorunu olan kentlerde siyasi partilerin ortak hareket etmesi önemlidir. Burada bütün siyasi partiler beraber hareket etmiş ve ortak bir kararla bir ismin adını bir kültür merkezine vermiş" dedi.

Seyhan Kahraman isminin kaldırılmasının hukuken de tartışmalı olduğunu ifade eden Karabat, Belediye Meclisinin aldığı bir kararın kayyum tarafından ortadan kaldırılamayacağını söyledi. Karabat, "Belediye meclisleri sadece 30 kişi değildir, o kentte yaşayan herkestir. O Belediye Meclisi ortak bir karar almış, Seyhan'ın ismini bir yere vermiş. Hukuken halen devam eden bir belediye meclisi olduğuna göre, bu kararın bir kayyum tarafından ortadan kaldırılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Karabat, "Hukuken hakkımızı arayacağımızı bütün Esenyurtlular bilsin" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Karabat, Milletvekili, Kültür Sanat, Esenyurt, Politika, Kayyum, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Esenyurt'tan, Seyhan Kahraman'ın İsminin Kültür Merkezinden Kaldırılmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı 7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı
Bahamalar’da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti Bahamalar'da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: “Gözün aydın“ diyerek müjdeyi verdiler 40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: "Gözün aydın" diyerek müjdeyi verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar

19:49
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
19:13
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor
18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 20:22:53. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP Esenyurt'tan, Seyhan Kahraman'ın İsminin Kültür Merkezinden Kaldırılmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.