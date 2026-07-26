İstanbul'daki törene "figüran taşındı" haberine CHP'den tepki: Figüran varsa değerlendirme yapılır - Son Dakika
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İstanbul'daki törene "figüran taşındı" haberine CHP'den tepki: Figüran varsa değerlendirme yapılır

İstanbul\'daki törene "figüran taşındı" haberine CHP\'den tepki: Figüran varsa değerlendirme yapılır
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CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği programa figüran taşındığı iddialarına tepki gösterdi. Parti kaynakları, konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağını ve İl Başkanı Gürsel Tekin'in açıklamalarına güvendiklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı tarafından dün düzenlenen programa "figüran taşındı" haberine tepki gösterdi. Parti kaynakları, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in açıklamalarına güvendiklerini belirterek, eğer bir figüran varsa buna göre bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, milletvekilleri ile bir araya geldi.

Toplantı öncesinde gazetecilere değerlendirme yapan parti kaynakları, İstanbul'daki üye katılım törenine "cast ajanslarından yüzlerce figüranın para karşılığında taşındığı" şeklindeki haberlere ilişkin konuştu.

İstanbul'da düzenlenen katılım töreninin, CHP Genel Merkezi'nin değil, İstanbul'un organizasyonu olduğunu belirten parti kaynakları, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını ifade etti. Parti kaynakları, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in açıklamalarına güvendiklerini belirterek, "eğer bir figüran varsa buna göre bir değerlendirme yapılacağını" aktardı.

"BİRÇOK VEKİL GERİ DÖNEBİLİR"

Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'ye geçen CHP milletvekillerine "hayırlı olsun" diyen parti kaynakları, bir çok vekilin tekrar CHP'ye dönebileceğini düşündüklerini söyledi.

Sorular üzerine belediye başkanlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan parti kaynakları, başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere 12 büyükşehirden en az 10'unun CHP'de kalacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

CHP'den ayrılıp bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ise CHP'ye dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu aktaran parti kaynakları, ağustos ayının sonunda tüm belediye başkanları ile bir toplantı yapma planlarının bulunduğu da söyledi.

Eylül ayı içerisinde kongre sürecini başlatacaklarını belirten parti kaynakları, o zamana kadar "mutlak butlan" kararının kalkması halinde süreci hızlandıracaklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'daki törene 'figüran taşındı' haberine CHP'den tepki: Figüran varsa değerlendirme yapılır - Son Dakika

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