CHP'den Gazeteci Gözaltılarına Tepki

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Ülkeyi hapishaneye çevirmeye çalışanlar bilsin ki korkmayacağız, susmayacağız Barış Pehlivan ve Serhan Asker yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat sosyal medya hesabı üzerinden gazeteciler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Karabat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saray rejimi 'yargı' sopasıyla toplumu zapturapt altına alma operasyonlarına devam ediyor! Son olarak gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker de gözaltına alınmıştır. Bu gözaltı işleminin, tüm topluma yönelik bir gözdağı olduğunu biliyoruz. Bağımsız gazetecilerin, haksız hukuksuz uygulamaları eleştiren herkesin korkutulmaya çalışılması, her şeyden önce demokrasinin temel değerlerine saldırıdır. Ülkeyi hapishaneye çevirmeye çalışanlar bilsin ki korkmayacağız, susmayacağız Barış Pehlivan ve Serhan Asker yalnız değildir."