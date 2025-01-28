CHP'den Gazetecilere Destek

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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. X hesabından yazılı açıklama yapan CHP'li Konuralp, "Meslek hayatı boyunca hakikatın peşinde olan Barış Pehlivan'ın yanındayız." dedi.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Okan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pehlivan, FETÖ terör örgütüne boyun eğmedi, AKP iktidarının baskıları, zulmü karşısında geri adım atmadı. Meslek hayatı boyunca hakikatın peşinde olan Barış Pehlivan'ın yanındayız. Hakikattan ve hakikatın ortaya çıkmasından korkanların karşısındayız." ifadelerine yer verdi.