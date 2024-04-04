CHP'den Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, göreve başladı.
Gölbaşı Belediyesi önünde düzenlenen törene katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki dönemde partilerinin yönettiği 3 belediye varken, bu seçimde bunun 16'ya çıktığını söyledi.
Öncelikle 16 belediye başkanı olarak el ele verip birlik beraberlik içinde hizmet edeceklerini anlatan Yavaş, "Benim de son dönemim, el ele verip çalışacağız. Şu çağrıyı tekrar yapıyorum. 8 belediye başkanı farklı partiden seçildi. Bağımsız belediye başkanı ile 9 belediye başkanına yine aynı çağrıyı yapacağım. Seçim bitmiştir. Halk kararını vermiştir. Bize döşen kavga gürültü değil, el ele verip 25 belediye başkanı olarak Ankara halkının tamamına hizmet edelim. İnşallah elimizden tutarlar." ifadesini kullandı.
Odabaşı ise Gölbaşı'nın sokaklarını karış karış dolaştıklarını dile getirerek, "Sizlerle buluştuk. Kendimizi anlattık. Gönülleri birleştirdik. 31 Mart günü de hepinizin tertemiz oylarıyla Gölbaşı'na hizmet etmek üzere seçimi kazandık. Bugün de devir teslim töreni yapıyoruz. Bu makam kimseye kalıcı değildir, gelip geçicidir. Asıl önemli olan vatandaşlara hizmet etmektir." dedi.
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