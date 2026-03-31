Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Ensar Aytekin: "Çağırdınız da İfadeye mi Gelmedi Bozbey, Yurt Dışına mı Kaçtı?"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Aytekin, "Çağırdınız da ifadeye mi gelmedi Bozbey, yurt dışına mı kaçtı? Mesai günü mesaiye gitmesine izin vermeden sabah operasyonu ile neden evinden alıyorsunuz" diye sordu.

Ensar Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her sabah bir belediye başkanını alarak halkın iradesine pervasızca müdahale edenler; bugün son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve ailesinin de olduğu çok sayıda ismi gözaltına aldırmıştır. Çağırdınız da ifadeye mi gelmedi Bozbey, yurtdışına mı kaçtı? Mesai günü mesaiye gitmesine izin vermeden sabah operasyonu ile neden evinden alıyorsunuz? Bu dönemin rezilliği olan kör şafak baskınlarıyla, peşinen insanları suçlu gibi göstererek, kişilerin lekelenmeme hakkını hiçe sayarak 'birkaç muteber gizli tanık' ifadesiyle insanların hayatlarına vatandaşların hür iradesiyle seçtiklerine hayatı dar ediyorsunuz. Ama ne yapsanız olmuyor. Halk bu yapılanları tek tek kaydediyor. Halkın vicdan mahkemesi en büyük mahkemedir. ve bu mahkemede şükür ki bizler mahkum değiliz."