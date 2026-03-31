CHP'den Gözaltına Tepki - Son Dakika
CHP'den Gözaltına Tepki

31.03.2026 15:51
CHP Bursa, Başkan Bozbey'in gözaltına alınmasına itiraz ederek demokrasi vurgusu yaptı.

CHP'LİLER, BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından CHP Bursa İl Teşkilatı, Büyükşehir Belediye binasının önünde toplandı. CHP milletvekilleri ve partililerin de yer aldığı kalabalık Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Burada konuşan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bozbey'in gözaltına alınmasının halkın iradesine yönelik müdahale olduğunu söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yapılan siyasi operasyonların yeni bir halkası olarak bu sabah, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması, doğrudan Bursalıların iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine yönelik açık bir müdahaledir. Sandıkta tecelli eden millet iradesini hiçe sayan, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bu yaklaşım asla kabul edilemez. Çünkü unutulmamalıdır ki milletin iradesi yok sayılamaz" dedi.

Mustafa Bozbey'in kaçma şüphesi olmayan bir belediye başkanı olduğunu, ifadeye çağrılabileceğini söyleyen Nihat Yeşiltaş, "Bursa'mızın Başkanı Bozbey hakkında yürütülen sürecin, 10 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen dosya ile bugün ilişkilendirilerek yıllar sonra gündeme getirilmesi, hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hukuk, siyaseti dizayn etmenin bir aracı haline getirilemez. Bu tür uygulamalar, adalet duygusunu zedelediği gibi, halkın hukuka olan güvenini de derinden sarsmaktadır" diye konuştu.

'ÇAĞRILSAYDIM KENDİM GİDER, İFADEMİ VERİRDİM'

Öte yandan Mustafa Bozbey'in sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu sabah, son dönemde sıkça başvurulan şafak operasyonlarından biri ile gözaltına alındım. Oysa çağrılsaydım, daha önce birçok iddia kapsamında olduğu gibi yine kendim gider, ifademi verirdim. Yöneltilen suçlamaların üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Bu iddialar ile ilgili çok sayıda soruşturma yapılmış, her defasında asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. İçimiz rahat, yargıya da Bursa halkına da veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Herkes şunu bilmelidir ki; Bizler görevlerimize kişisel amaçlar için değil, Bursa ve Bursalılar için hizmet etmek üzere geldik. Hangi şartlarda olursak olalım dik duracağız, işimizi yapacağız. Benim bu geçici yokluğumda; tüm çalışma arkadaşlarım, ben görevimin başındaymışım gibi, Bursa'ya hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam etsinler, görevlerini layıkıyla yapsınlar. Hiçbir hizmet aksamasın, hiçbir vatandaşımız mağdur edilmesin, bizim önceliğimiz de sorumluluğumuz da değişmemiştir: Bursa ve Bursalılar."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Demokrasi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Gözaltına Tepki - Son Dakika

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Giresun’da kahreden görüntüler Kızını kaybeden anne böyle feryat etti Giresun'da kahreden görüntüler! Kızını kaybeden anne böyle feryat etti
Fenerbahçe’de Oosterwolde’nin yerine gelecek isim belli Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine gelecek isim belli
Aşkı bambaşka bir yerde buldu, “Bro“ dediği snipercı ile nikah masasına oturdu Aşkı bambaşka bir yerde buldu, "Bro" dediği snipercı ile nikah masasına oturdu
Tartışmalara yol açan karar Fenerbahçe 600 milyon TL’lik gelirin sahibi oldu Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
15:58
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
SON DAKİKA: CHP'den Gözaltına Tepki - Son Dakika
