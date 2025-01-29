CHP'den Gri Pasaport Skandalı İddiası - Son Dakika
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CHP'den Gri Pasaport Skandalı İddiası

CHP'li Deniz Demir, devletin matbaasında basılan gri pasaportların para karşılığı satıldığını iddia etti.

29.01.2025 12:51
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Devletin matbaasında basılan gri hizmet pasaportu para karşılığı satılmış. Pasaport bir ülkenin itibarıdır. Bakanlık bu konuda derhal bir açıklama yapmalı" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. CHP'li Demir, şunları kaydetti:

"Devletin matbaasında basılan gri hizmet pasaportu para karşılığı satılmış. Pasaport bir ülkenin itibarıdır. Bakanlık bu konuda derhal bir açıklama yapmalı.

Dışişleri Bakanlığı personelinin de içinde bulunduğu bir çete usulsüz gri pasaport satışı yapıyor. Suçlular, 8 bin Euro karşılığı sattıkları bu pasaportları elden teslim ederken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisler tarafından suç üstü yakalanıyor. Emniyet, yaptığı incelemede pasaportların sahte olmadığını ve devlet matbaasında basıldığını tespit ediyor. Bu gerçek anlamda bir skandal. Gri pasaport, bir hizmet pasaportudur devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen özel bir evraktır. Pasaport bir ülkenin itibarıdır.AKP hükümeti döneminde yaşanan bu skandallar sebebiyle ülkemiz uluslararası arenada bir itibar kaybı ile karşılaşıyor. Bunun sonucu olarak vatandaşlarımız vize alamıyor. Yurtdışında okumak için üniversitelerden kabul alan öğrenciler bile vize mağduriyeti yaşamıştı hatırlayın. Konsolosluklar vize randevusu vermekten bile imtina eder hale geldi. Vatandaşlarımızın bu muameleyi görmelerinin tek sebebi AKP ve onun yanlış politikalarıdır."

CHP'li Demir, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a şu soruları yöneltti:

"Gri pasaport skandalına ilişkin haberler doğru mudur?

Bu pasaportların devlet matbaasında Bakanlık çalışanları tarafından basıldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise yasa dışı pasaport basımı faaliyetlerine katılan Bakanlık çalışanları kimlerdir?

Haberler doğru ise kaç adet usulsüz gri pasaport basılmıştır? Bugüne kadar kaç kişinin bu usulsüz pasaportları kullandığı tespit edilmiştir?

Yargıya intikal ettiği iddia edilen gri pasaport skandalı hakkında kurum içi inceleme başlatılacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

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