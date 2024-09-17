CHP'den Hasta Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
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CHP'den Hasta Güvenliği Uyarısı

CHP'li Kayıhan Pala, sağlık hizmetinin hasta güvenliğini tehdit ettiğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

17.09.2024 10:30
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'de uygulanan sağlık politikalarının hasta güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, sağlık hizmetinin temel koşullarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Milletvekili Kayıhan Pala, 17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekti.  "5 dakikada hasta bakılarak hasta güvenliği sağlanamaz" diyen Pala, hasta güvenliğinin ilk koşulunun hastaya yeterli zamanın ayrılması olduğunu ifade etti. Türkiye'deki hasta güvenliği alanında yaşanan sorunlara dikkat çeken Pala, şunları dile getirdi:

"Ülkemizde ise Sağlıkta Dönüşüm Programının etkisiyle gün geçtikçe hastaya ayırılan zaman azaltılmaktadır. Bazı hastanelerde hastalara 5 dakikada bir randevu verilmesi maalesef artık olağanlaştırılmış durumdadır. 5 dakikada hasta muayenesi olamaz. 5 dakikada yapılan işlemler doğru tanı koyma sürecini olumsuz etkiler ve hasta güvenliğini tehdit eder.

Ülkemizde güvensiz hasta bakımı nedeniyle yol açılan zararlara ve ölümlere ilişkin herhangi bir veri tabanı bulunmamaktadır. Ancak sağlık çalışanlarının bütün özverili çabalarına karşın, 5 dakikada hasta bakmak zorunda kalmak, depreme dayanıksız sağlık kuruluşlarında ve/veya uzun saatler boyunca çalışmak gibi ağırlıklı olarak sağlık sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, hasta güvenliğinin bütünüyle sağlanamadığı durumlar olduğu ve sağlık hizmeti sunumu sürecinde bazı zararların verildiği bilinmektedir."

"Sağlık hizmeti kamucu, eşit ve ücretsiz olmalı"

Hasta güvenliğinin sağlanabilmesi için sağlık hizmetinin kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir bir niteliğe sahip olması gerektiğini söyleyen Pala, şöyle devam etti:

"Özellikle son yıllarda yaşanan; depremde hastanelerin yıkılarak hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını yitirmesi, diyaliz merkezinde hastaların hayatını kaybetmesi, hastaneleri su basması, hastane tavanının çökmesi, bazı ilaçlara erişilememesi ve sağlıkta şiddet nedeniyle sağlık çalışanlarının mesleğe yabancılaşması gibi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin piyasalaştırmaya odaklanan sağlık politikalarının sağlık hizmetlerindeki olumsuz sonuçları, hasta güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin sağlık politikaları hasta güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor."

Kaynak: ANKA

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