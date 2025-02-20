CHP'den Hatay'da Mücbir Sebep Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den Hatay'da Mücbir Sebep Eleştirisi

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Yalçın Karatepe, Hatay'daki mücbir sebep sonlandırılmasını eleştirdi, esnaf sorunlarına dikkat çekti.

20.02.2025 16:19
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hatay'da mücbir sebep halinin sona ermesini eleştirerek, "Hatay'daki esnaf, tarımla uğraşanlar, diğer şehirlerde yaşayanlarla bir tutulup mücbir sebep sonlandırılması kabul edilemez. Bu ülkenin maliyesi, hazinesi Hatay'da zor koşullarda çalışan esnaftan gelene muhtaç değildir" dedi.

CHP'nin ekonomi konusunda yol haritasını anlatmak üzere başlattığı ekonomi turu, Hatay ziyaretiyle devam ediyor.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Hatay il ve ilçe örgütünden partililer, Hatay'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde, kentteki emek ve meslek örgütleri ile bir araya gelerek sorunları dinledi.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından CHP Hatay İl Başkanlığına geçen Yalçın Karatepe, burada basın açıklaması yaptı. Kratepe, sorunları yerinde tespit etmek için Hatay'da olduklarını, bu açıklamayı da şaşalı bir salonda değil, çadırda yaptıklarını, sadece kendilerinin değil, Hatay'da birçok yerin bu şekilde olduğunu söyledi.

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala çadırda, konteynerde hayat mücadelesi veren çok sayıda Hataylı olduğunu vurgulayan Karatepe, "Ekonomik sorunlar ciddi boyuta ulasmış durumda. 21 metrekareye sıkışan esnafla bir aradaydık, sorunları dinledik. Hatay'daki esnaf, tarımla uğraşanlar, diğer şehirlerde yaşayanlarla bir tutulup mücbir sebep sonlandırılması kabul edilemez. Bu ülkenin maliyesi, hazinesi Hatay'da zor koşullarda çalışan esnaftan gelene muhtaç değildir" diye konuştu.

"Hatay'da 155 bin hak sahibi var, çoğu ev hala teslim edilmedi"

Yaşam alanları anlamında da ciddi sorunlar olduğuna dikkat çeken Karatepe, "Hatay'da hak sahibi sayısı 155 bin 429. Kurası çekilen konut 46 bin 140 bin. Kurası çekildiği zaman içinde yaşanılır gibi gösteriliyor ama öyle değil. Elektrik, su altyapısı tamamlanmamış, oturuma hazır olmayan çok sayıda ev var. Bu konutların ve iş yerlerinin bir an önce yapılması gerekiyor" dedi.

"İfade özgürlüğünün olmadığı yerde ekonomi olmaz"

Yalçın Karatepe, ifade özgürlüğünün olmadığı bir ülkede ekonomik sorunların da çözülemeyecegini, iş adamları, gazeteciler, akademisyenler başta olmak üzere kimseye söz hakkı verilmediğini belirten Karatepe, iktidara geldiklerinde bu sorunları çözeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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