CHP'den İçişleri Bakanı'na Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den İçişleri Bakanı'na Sert Eleştiri

26.02.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Tanal, Bakan Çiftçi'yi parti yeleği giymesi nedeniyle devlete ihanetle suçladı.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Çorum'da AK Parti Gençlik Kolları yeleği giymesine tepki göstererek, "İçişleri Bakanlığı makamı bir parti teşkilatı değildir. Devletin gücü, bir partinin yeleğiyle, bir partinin rozetiyle, bir partinin seçim çalışmasıyla kullanılamaz. Özellikle İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'ye sesleniyorum, Sayın Bakan, siz yıllarca bu devlete mülki amir olarak hizmet ettiniz, valilik yaptınız. Siz mülki idare geleneğini en iyi bilen isimlerden birisiniz. Ancak bugün görüyoruz ki; o liyakatle giyilmesi gereken ceket, bir siyasi partinin önünde düğmelenir hale gelmiş" açıklamasında bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Çorum'da AK Parti Gençlik Kolları yeleği giyerek iftarlık dağıtmasına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı makamının, bir parti teşkilatı olmadığını, devletin gücünün, bir partinin yeleğiyle, bir partinin rozetiyle, bir partinin seçim çalışmasıyla kullanılamayacağını belirten Tanal, şunları kaydetti:

"Özellikle İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'ye sesleniyorum, Sayın Bakan, siz yıllarca bu devlete mülki amir olarak hizmet ettiniz, valilik yaptınız. Siz mülki idare geleneğini en iyi bilen isimlerden birisiniz. Ancak bugün görüyoruz ki; o liyakatle giyilmesi gereken ceket, bir siyasi partinin önünde düğmelenir hale gelmiş! Siz çok iyi bilirsiniz ki; devlet adamının ceketi, halkın karşısında sevgiyle, hukukun karşısında saygıyla iliklenir; bir siyasi partinin emrinde değil! Bakanlık makamının düğmesi olmaz! O makam, hiçbir partinin seçim ofisi gibi kullanılamaz! Mülki idare kökenli bir Bakan olarak sizin göreviniz, devletin tarafsızlığını korumaktır. Ama siz, devletin makamına parti gölgesi düşürerek, tarafsızlık yeminini çiğniyorsunuz."

"Devletin tarafsızlığına ihanettir"

Bakın, Anayasa burada! Anayasa Madde 2: Hukuk devleti diyor! Anayasa Madde 123: İdarenin tarafsızlığı diyor! 657 sayılı Kanun: Kamu görevlisinin siyasal tarafsızlığını emrediyor! Bu hükümler açıkken, bir İçişleri Bakanı'nın parti faaliyeti içinde görüntü vermesi, devletin tarafsızlığına ihanettir. Bu, düpedüz hukuk devletine meydan okumadır. Şanlıurfa'nın Viranşehir'inde öğretmen bekleyen çocuk da devletindir! Bozova'da elektriksiz bırakılan, tarlası kuruyan çiftçi de devletindir! Eyyübiye'de hastane kapısında randevu bulamayan yurttaş da devletindir! Bu insanlar başı sıkıştığında bir partiye değil, devlete bakar! Siz devletin gücünü bir partinin propagandasına meze yaparsanız, bu milletin devlete olan güvenini kökünden sarsarsınız! Vali milletindir! Kaymakam milletindir! Jandarma, polis bu aziz milletin evladıdır! Hiçbir partinin emrine sunulamazlar! Sayın Mustafa Çiftçi'ye sesleniyorum, bu görüntüler derhal son bulmalıdır. Bakanlık makamı o siyasi gölgeden derhal çıkarılmalıdır. Unutmayın, devlet hepimizin, hukuk hepimizin. Adalet mülkün temelidir. Adalet bir partinin mülkü değil, 85 milyonun temelidir."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İçişleri Bakanı'na Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:22:21. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'den İçişleri Bakanı'na Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.