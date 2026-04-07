CHP'li Tanrıkulu, Polislerin Sorunlarını Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, polislerin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye Polis Haftası vesilesiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, polis memurlarının görev yükünün azaltılması, personel sayısının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik reform planı olup olmadığını sordu.

Tanrıkulu, Polis Haftası'nın emniyet personelinin fedakârlıklarının yanı sıra yapısal sorunların görünür kılınması açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Son yıllarda polislerin çalışma koşulları, uzun mesai saatleri, angarya görevler, liyakat tartışmaları, özlük haklarındaki eksiklikler ve artan intihar vakalarının kamuoyunda endişelere yol açtığını ifade etti.

Önergede, polis intiharlarının sayısı, intihar mektuplarının incelenmesi, çalışma saatleri, mobbing iddiaları, ruh sağlığı hizmetleri, 3600 ek gösterge düzenlemesi, tayin süreçleri, aile birliği, ekonomik zorluklar, sendikal haklar ve insan hakları ihlalleri gibi konularda detaylı sorular yer aldı. Tanrıkulu, bu sorunların bütüncül biçimde ele alınması için yasal veya idari düzenleme planlanıp planlanmadığını da sorguladı.