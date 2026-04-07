Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Tanrıkulu, Polislerin Sorunlarını Meclis Gündemine Taşıdı

07.04.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı'na polis memurlarının çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik reform planları hakkında soru önergesi sundu. Polislerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, sorunların çözümü için yasal ya da idari düzenlemeler yapılmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, polislerin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye Polis Haftası vesilesiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, polis memurlarının görev yükünün azaltılması, personel sayısının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik reform planı olup olmadığını sordu.

Tanrıkulu, Polis Haftası'nın emniyet personelinin fedakârlıklarının yanı sıra yapısal sorunların görünür kılınması açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Son yıllarda polislerin çalışma koşulları, uzun mesai saatleri, angarya görevler, liyakat tartışmaları, özlük haklarındaki eksiklikler ve artan intihar vakalarının kamuoyunda endişelere yol açtığını ifade etti.

Önergede, polis intiharlarının sayısı, intihar mektuplarının incelenmesi, çalışma saatleri, mobbing iddiaları, ruh sağlığı hizmetleri, 3600 ek gösterge düzenlemesi, tayin süreçleri, aile birliği, ekonomik zorluklar, sendikal haklar ve insan hakları ihlalleri gibi konularda detaylı sorular yer aldı. Tanrıkulu, bu sorunların bütüncül biçimde ele alınması için yasal veya idari düzenleme planlanıp planlanmadığını da sorguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İçişleri Bakanı, Polis Haftası, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:02:40. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.