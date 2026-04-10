CHP'den İcra-İflas Reformu Sorgusu
CHP'den İcra-İflas Reformu Sorgusu

10.04.2026 14:10
CHP'li Tanrıkulu, icra-iflas reform paketi ve tahkim değişikliklerini Adalet Bakanı'na sordu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, icra-iflas sisteminin yeniden yapılandırılması ve tahkim mekanizmasının genişletilmesine yönelik yasa değişikliği hazırlığına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "İcra-iflas sistemi ve tahkim hukukuna ilişkin hazırlanan reform paketinin tam kapsamı nedir? Söz konusu düzenlemelerin hazırlanmasında hangi akademik, yargısal ve sektörel paydaşlardan görüş alınmıştır? Reform paketine ilişkin etki analizi yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İcra ve İflas Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikleri soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Tanrukulu, şunları kaydetti:

"Son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından, Türkiye'ye yabancı yatırım çekilmesi amacıyla yargı süreçlerinin hızlandırılması, icra-iflas sisteminin yeniden yapılandırılması ve tahkim mekanizmasının genişletilmesine yönelik kapsamlı yasal düzenlemeler hazırlandığı kamuoyuna yansımıştır. Bu kapsamda: İcra ve İflas Kanunu'nun Cebri İcra Kanunu olarak yeniden düzenlenmesi, Tahkim mekanizmasının kapsamının genişletilmesi, İcra İflas Daireleri Başkanlıklarının kurulması, Çek hukukunda değişiklik yapılması planlanmaktadır. Her ne kadar bu düzenlemelerin yatırım ortamını iyileştirme amacı taşıdığı ifade edilse de; söz konusu değişikliklerin: hukuk güvenliği, adil yargılanma hakkı, yargı bağımsızlığı, borçlu-alacaklı dengesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunması bakımından çok yönlü değerlendirilmesi gerekmektedir."

Tanrıkulu'nun Bakan Gürlek'e yönelttiği sorular ise şöyle:

"Genel Reform Çerçevesi İcra-iflas sistemi ve tahkim hukukuna ilişkin hazırlanan reform paketinin tam kapsamı nedir? Söz konusu düzenlemelerin hazırlanmasında hangi akademik, yargısal ve sektörel paydaşlardan görüş alınmıştır? Reform paketine ilişkin etki analizi (impact assessment) yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir?"

İcra ve İflas Kanunu'nda Planlanan Değişiklikler mevcut İcra ve İflas Kanunu'nun 'Cebri İcra Kanunu' olarak değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Bu değişiklikle birlikte: Takip süreleri, haciz prosedürleri, borçlu hakları nasıl değişecektir? Yeni düzenleme ile borçluların temel haklarının korunmasına yönelik hangi güvenceler öngörülmektedir?

İcra İflas Daireleri Başkanlığı Modeli kurulması planlanan İcra ve İflas Daireleri Başkanlıklarının: Hukuki statüsü, yetki alanı, denetim mekanizması nedir? Bu başkanlıkların kurulması, yargı teşkilatı içinde yeni bir hiyerarşik yapı oluşturacak mıdır? Bu modelin, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından doğurabileceği risklere ilişkin bir değerlendirme yapılmış mıdır?

"Türkiye'de tahkim kararlarının uygulanma süresi ortalaması nedir ve bu süreyi kısaltmaya yönelik somut hedefler nelerdir?"

Tahkim Yasası'nda yapılacak değişiklikler tahkim mekanizmasının kapsamının genişletilmesiyle: Hangi uyuşmazlık türleri zorunlu veya fiili olarak tahkime yönlendirilecektir? Tahkimin yaygınlaştırılması, mahkemelere erişim hakkını (Anayasa m.36) sınırlayacak mıdır? Uluslararası yatırımcılar lehine düzenlenecek tahkim hükümleri ile yerli yatırımcılar arasında eşitsizlik oluşma riski değerlendirilmiş midir? Türkiye'de tahkim kararlarının uygulanma süresi ortalaması nedir ve bu süreyi kısaltmaya yönelik somut hedefler nelerdir?

Ticari ve İş Davalarının Süreleri Türkiye genelinde: Ticaret mahkemelerinde görülen davaların ortalama süresi iş mahkemelerinde görülen davaların ortalama süresi nedir? Bu sürelerin OECD ve AB ülkeleri ile karşılaştırmalı durumu nedir? Yargılama sürelerini kısaltmak için yargı personeli, mahkeme sayısı ve dijitalleşme yatırımları artırılacak mıdır?

"Sahte çek ve karşılıksız çek oranları son beş yılda nasıl değişmiştir?"

Çek Hukuku ve Finansal Güvenlik Çek Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler nelerdir? Sahte çek ve karşılıksız çek oranları son beş yılda nasıl değişmiştir? Planlanan düzenlemeler küçük esnaf ve KOBİ'ler üzerinde nasıl bir etki yaratacaktır?

Yabancı Yatırım ve Hukuk Güvenliği Türkiye'de son 5 yılda doğrudan yabancı yatırım girişlerinin yıllara göre dağılımı nedir? Yatırımcıların en çok şikayet ettiği hukuki sorunlar nelerdir? Planlanan düzenlemelerin yatırım ortamına etkisine ilişkin nicel hedefler (yatırım artışı, dava süresi azalması vb.) belirlenmiş midir?

Hukuk Devleti ve İnsan Hakları Boyutu yapılacak düzenlemelerin: Adil yargılanma hakkı Mahkemeye erişim hakkı, Hukuk devleti ilkesi üzerindeki etkileri konusunda bir anayasal uygunluk analizi yapılmış mıdır? Reform sürecinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve Avrupa Konseyi standartları dikkate alınmış mıdır?

Uygulama Takvimi Söz konusu reform paketinin: TBMM'ye sunulma tarihi yürürlüğe giriş takvimi kademeli uygulama planı nedir?"

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
