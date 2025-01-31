CHP'den İhraç Kararına Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, beş teğmenin TSK'dan ihraç kararına tepki gösterdi. Taşcıer, "Utanç verici bu karara imza atanları kimse hatırlamayacak ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu teğmenlerini herkes şerefle yad edecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, beş teğmenin ordudan ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taşcıer'in paylaşımı şöyle:

"Milli Savunma Bakanlığı 'Mustafa Kemal'in askerleri' olduklarını ilan teğmenlerin ihraç edildiğini açıklamış. Utanç verici bu karara imza atanları kimse hatırlamayacak ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu teğmenlerini herkes şerefle yad edecektir. Dolayısıyla bu karar bir ceza değil aksine genç teğmenlerin bir ömür boyunca gururla taşıyacakları övünç madalyasıdır. Yedi düvele meydan okuyan Harbiyeliler elbette tek adam rejiminin siyasi kumpaslarına da boyun eğmeyecektir."