İmamoğlu'nun Diploma Davasının Reddi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu'nun Diploma Davasının Reddi.

23.01.2026 18:27  Güncelleme: 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini darbe girişimi olarak nitelendirerek, hukukun üstünlüğünün tehlikede olduğunu vurguladı. Çiftci, İmamoğlu'nun hukuk mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Cumhurbaşkanlığı ön seçim sürecinin başlaması ve Sayın İmamoğlu'nun ülkemizin dört bir yanında yurttaşlarla buluşmasının ardından 35 yıldır geçerli olan diplomasının iptal edilme ve özgürlüğünden mahkum bırakılması bir darbe girişimidir" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyetinin, oybirliğiyle davanın reddine karar vermesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, hukuk devletinin temel güvenceleri açısından tarihi bir kırılma anı niteliği taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı ön seçim sürecinin başlaması ve Sayın İmamoğlu'nun ülkemizin dört bir yanında yurttaşlarla buluşmasının ardından 35 yıldır geçerli olan diplomasının iptal edilme ve özgürlüğünden mahkum bırakılması bir darbe girişimidir. Eğitim hakkı, kazanılmış hakların korunması ve hukuki güvenlik ilkesi, demokratik anayasal düzenin temel sütunlarıdır. Bu sütunların siyasal hesaplarla sarsılması, yalnızca bir kişiye yönelik bir işlem değildir; halk iradesinin, seçme ve seçilme hakkının ve demokratik temsilin doğrudan hedef alınmasıdır. Karar, hukukun üstünlüğü yerine siyasi mühendisliğin belirleyici olduğu bir dönemin simge kararlarından biri olarak tarihe geçecek, kara bir leke olarak anılacaktır. Yılmıyoruz, geri adım atmıyoruz. Bu süreci kararlılıkla takip etmeye devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın; sandıkta, sokakta, siyasette ve tarihte yenileceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Halk iradesinin, demokratik siyasetin ve adalet mücadelesinin tarafıyız."

Kaynak: ANKA

Darbe Girişimi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Diploma Davasının Reddi. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 01:23:06. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Diploma Davasının Reddi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.