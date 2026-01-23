İmamoğlu'nun Diploma Davasının Reddi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Cumhurbaşkanlığı ön seçim sürecinin başlaması ve Sayın İmamoğlu'nun ülkemizin dört bir yanında yurttaşlarla buluşmasının ardından 35 yıldır geçerli olan diplomasının iptal edilme ve özgürlüğünden mahkum bırakılması bir darbe girişimidir" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyetinin, oybirliğiyle davanın reddine karar vermesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, hukuk devletinin temel güvenceleri açısından tarihi bir kırılma anı niteliği taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı ön seçim sürecinin başlaması ve Sayın İmamoğlu'nun ülkemizin dört bir yanında yurttaşlarla buluşmasının ardından 35 yıldır geçerli olan diplomasının iptal edilme ve özgürlüğünden mahkum bırakılması bir darbe girişimidir. Eğitim hakkı, kazanılmış hakların korunması ve hukuki güvenlik ilkesi, demokratik anayasal düzenin temel sütunlarıdır. Bu sütunların siyasal hesaplarla sarsılması, yalnızca bir kişiye yönelik bir işlem değildir; halk iradesinin, seçme ve seçilme hakkının ve demokratik temsilin doğrudan hedef alınmasıdır. Karar, hukukun üstünlüğü yerine siyasi mühendisliğin belirleyici olduğu bir dönemin simge kararlarından biri olarak tarihe geçecek, kara bir leke olarak anılacaktır. Yılmıyoruz, geri adım atmıyoruz. Bu süreci kararlılıkla takip etmeye devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın; sandıkta, sokakta, siyasette ve tarihte yenileceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Halk iradesinin, demokratik siyasetin ve adalet mücadelesinin tarafıyız."