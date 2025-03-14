CHP'den İmamoğlu'nun Diploması Üzerine Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den İmamoğlu'nun Diploması Üzerine Sert Tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yapılan iddiaların siyasi bir operasyon olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun eğitim sürecini detaylandıran Günaydın, hukuksuzluğa karşı hukuki mücadele vereceklerini vurguladı.

14.03.2025 20:20  Güncelleme: 21:12
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin iddialara sert tepki gösterdi. Günaydın, bazı medya organlarında İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceğine dair çıkan haberlerin siyasi bir operasyonun parçası olduğunu ifade etti.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Günaydın, yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun eğitim sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"1988-1989 yıllarında Girne Amerikan Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Yönetimi bölümünde hazırlık ve birinci sınıf eğitimini tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'nin yatay geçiş ilanında belirtilen şartları sağladı ve 51 kişiyle birlikte yatay geçiş yaptı. 2, 3 ve 4. sınıf eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayarak 1994 yılında mezun oldu. 2020'de CİMER'e yapılan bir başvuru sonrası İstanbul Üniversitesi, geçiş ve mezuniyet sürecinde mevzuata aykırılık bulunmadığını açıkladı."

Günaydın, konunun 2024 yılında yeniden gündeme getirilmesini seçim süreciyle ilişkilendirerek, "İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmeye yönelik girişimler, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yönelik kirli bir oyundur" ifadelerini kullandı.

Günaydın, İstanbul Üniversitesi Senatosu'nun bu yönde bir karar alamayacağını öne sürerek, "Bunun farkına varanlar, Fakülte Dekanı'nı istifa ettirerek yönetim kurulu üzerinden bir karar çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

"Hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz"

Sürecin ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini belirten Günaydın, hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ve bu girişime karşı duracaklarını vurguladı. Günaydın, "Bu açık hukuksuzluğa, yargının araçsallaştırılmasına, İstanbul seçimlerinde üç kez karşısına çıkarılan adayları değil aslında Erdoğan'ı yenen İmamoğlu'na faul yapılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den İmamoğlu'nun Diploması Üzerine Sert Tepki - Son Dakika

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