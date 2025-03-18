CHP'den İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcı Gökçe Gökçen, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına ilişkin, "İktidarın çizdiği sınırlar içinde siyaset yapmamızı bekleyenler, çok beklerler çok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı Gökçen, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yok öyle sandıkta yarışamadığını saçma sapan kararlarla elemeye çalışmak. Yok öyle halkın iradesinin önüne set çekmek. Yok öyle birileri istediğiniz gibi spekülasyonlarla konuşsun dursun. Ekrem İmamoğlu bugüne kadar Erdoğan ile yarıştığı her seçimi kazanmıştır. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın sandıktan mahkemeler arkasına saklana saklana kaçmasının sebebidir. Fakat bu yok hükmündeki karar sadece İmamoğlu'nu değil, 86 milyon vatandaşımızın hukukunu hedef almaktadır. İktidarın çizdiği sınırlar içinde siyaset yapmamızı bekleyenler, çok beklerler çok!"