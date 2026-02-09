Mesut Özarslan: Amacımız Halkımıza Hizmet Etmek, Siyasi Hesap Değil

(ANKARA) - CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partideki bazı grupların kendilerini hedef aldığını, çalışmalarına engel olduğunu ileri sürerek, "Biz devlet kültürü ile yetişmiş, ülkücü, milliyetçi muhafazakar insanlarız. Amacımız halkımıza hizmet etmek, siyasi hesap değil" dedi.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, parti içinde bazı kliklerin kendilerini hedef aldığını ve yürüttükleri projelere zarar verdiğini öne sürdü.

Mesut Özarslan, şu iddialarda ve açıklamalarda bulundu:

"Halka hizmet Hakk'a hizmet mantığı ile halkımıza hizmet ediyoruz. Bu çerçevede Keçiören'in kentsel dönüşüm, heyelan sorunu, çevre problemleri var. Senelerdir buralara ilişkin akademik çalışma olmadığı için el atmak istedik. Okul arkadaşım, TOKİ'den mesai arkadaşım ile Bakan Kurum'un yanına bu sorunları görüşmek üzere gittim. Sayın Kurum çok başarılı bir bakan, çalışkan ve dürüst. Kendisi ile onur ve gurur duyuyoruz. Parti gözetimi yapmadan yardım eden biri. Keçiören'imizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili sıkıntıları konuştuk. TOKİ Başkanı'na, İller Bankasına ve kendi birimlerine yönlendirdi. Başarıya doğru gidiyorduk, ciddi çalışmalar içine girmiştik. Muhafazakar ve ülkücü bir insanım. Mansur Başkan'ım ile CHP'ye geldik ve başarıya da imza attık. Biz ülke sevdalısı insanlar olarak, CHP içindeki bazı klikler ve sıkıntılı tipler bizleri hedef aldılar ve kendi istikballerinin önünde görmeye başladılar. Bize devamlı saldırdılar."

Anlayamadığımız bir şekilde, 'Neden gidip görüşüyorsun, sen AK Parti'ye mi geçiyorsun' gibi bize söylemlerde bulunmaya başladılar. Biz de 'Bunun partizanlığı olmaz, yapmayın, Keçiören bizden bunu bekliyor.' Ne hükümete ne Cumhurbaşkanı'na ne de Kurum'a kötü bir açıklama yapabilirim. Biz devlet kültürü ile yetişmiş, ülkücü, milliyetçi muhafazakar insanlarız, bizim davamız insanlık davasıdır, ötesini bilmeyiz. Ne hikmetse sanki birileri bu duruşumuzdan rahatsız oldu, 'Bunlarla ilişki kuruyorsun, AK Partiye geçeceksin, MHP'ye geçeceksin' dediler. Ben de 'Böyle bir şey yok, yapmak istediğim çalışmalara zarar verecek' dememe rağmen üzerime üzerime gelindi. En sonunda yoğun bir ateş altında kaldım, sosyal medyada ve haberlerde.

En son Genel Başkanım beni telefonla aradı ve 'Mesut geçme yapma, sen ne istediysen dikkate aldım ve elimden geldiğince yaptım' dedi. Ben de dedim ki benim yaptığım çalışmalar Keçiören'e ilişkin açıklamalar var, neden açıklama yapayım. 'Bunlara öyle cevaplar ver ki sana güvenim yeniden yerine gelsin' dedi ve bir de mesaj attı. Mesajında 'Sosyal medyada dönenlere mesaj ver' dedi. Çıksın yalanlasın, yalanlayamaz. O mesaj duruyor ve kayıtlı. Bana kastettiğini okuyorum, 'Başkanım şunları mahcup edecek, inancımı yenileyecek bir şeyler yap' dedi. Sosyal medya yıkılıyor, bu da geçer dedi."