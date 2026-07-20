İzmit Belediyesi'ne Operasyon... CHP Sözcüsü Sarı: Adaletin Gecikmeden Tecelli Etmesi İçin Süreci Dikkatle Takip Edeceğiz - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'ne Operasyon... CHP Sözcüsü Sarı: Adaletin Gecikmeden Tecelli Etmesi İçin Süreci Dikkatle Takip Edeceğiz

20.07.2026 10:18  Güncelleme: 11:09
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 30 kişi hakkındaki gözaltı kararıyla ilgili adaletin takipçisi olacaklarını söyledi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de arasında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesini ilişkin, "Adaletin gecikmeden tecelli edilmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Bu sabah İzmit Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin son örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur. Adaletin gecikmeden tecelli edilmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi'ne Operasyon... CHP Sözcüsü Sarı: Adaletin Gecikmeden Tecelli Etmesi İçin Süreci Dikkatle Takip Edeceğiz - Son Dakika

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