CHP’den Kadın Cinayetleri İçin Soru Önergesi

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, son dönemde toplumda infiale yol açan, kadınlara yönelik saldırıları ve kadın cinayetlerini TBMM gündemine taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kadın cinayetlerine ilişkin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Türkiye'deki cezasızlık politikasının kadınların hayatlarını tehdit ettiğini vurgulayan Günaydın, her iki bakanlıktan kadın cinayetleriyle ilgili ayrıntılı verileri açıklamasını istedi ve cinayetlerin engellenmesinde alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını sordu.

"Erkek şiddeti 'uyuşturucu bağımlısıydı, psikolojik sorunları vardı' gibi gerekçelerle örtülmeye çalışılıyor"

Günaydın, şunları kaydetti:

"2024 yılının ilk 8 ayında 261 kadın erkekler tarafından öldürüldü.164 kadının ölümü hala şüpheli. Sadece bir ay içinde 34 kadın öldürüldü. Yalnızca veriye yansıyan bu gerçeklik, kadın cinayetlerinin giderek arttığının kanıtıdır. Kadınlar evlerinde öldürülüyor, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor, sokakta taciz ve tecavüzle tehdit ediliyor, kimi zaman ise ansızın kaybolan gencecik kadınlar intihar açıklamalarıyla karanlıkta bırakılıyor. Kadınlar pencerelerden, balkonlardan düştü denilerek cinayetleri örtbas ediliyor.

Yaşanan erkek şiddeti 'alkollüydü, uyuşturucu bağımlısıydı, psikolojik sorunları vardı' gibi gerekçelerle örtülmeye çalışılmaya devam etmektedir. Bu güvensiz yaşam alanları ve cezasızlık politikaları süregelen patriyarkanın devamı niteliğindedir. Ancak 'normalleştirilmeye' çalışılan bu güvensizlik ülkemiz kadınlarının kaderi değildir."

"İhbar ve şikayetlerin kaçının ardından mülki amir tarafından koruyucu tedbir kararları verilmiştir"

Günaydın, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmadığını ifade ederek, Yerlikaya ve Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Son 20 yılda Bakanlığınızın ilgili birimlerine kaç kadın cinayeti, şiddet, cinsel taciz, tecavüz vakasına ilişkin ihbar ve şikayet olmuştur? Verilerin illere ve ilçelere, yıllara göre dağılımı nedir? Son 20 yılda Bakanlığınızın verilerine yansıyan ihbar ve şikayetlerin ardından verilen kararlar nelerdir? İhbar ve şikayetlerin kaçının ardından mülki amir tarafından koruyucu tedbir kararları verilmiştir? Kaçının ardından hakim tarafından koruyucu ve önleyici tedbir kararları verilmiştir? Son 20 yılda kadınların can güvenliğine ilişkin Bakanlığınızın birimlerince verilen tedbir kararlarının kaçının yerine getirilmesinin takibi yapılmıştır?

Alınan tedbir kararlarına rağmen kaç kadın öldürülmüştür? Bunlarda Bakanlığınızın alınan kararları takip etmesine yönelik eksikliği bulunmakta mıdır? Eğer öyleyse, ilgili personele cezai işlem uygulanmış mıdır? Kamuoyunda tartışıldığı üzere 6284 sayılı Kanun'un iptaline ilişkin bir düzenleme Bakanlığınız bünyesinde ele alınmakta mıdır?