Gül Çiftci: Kadir Aydar Bir An Önce Görevine İade Edilmeli, Çok Özlediği Ceyhanlılara Yeniden Kavuşmalıdır

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkındaki tahliye kararına ilişkin, "Başından bu yana söyledik; tutuksuz yargılama esas olmalı, yalnızca tanık ifadesine dayanarak belgesiz ve delilsiz şekilde tutuklama yoluna gidilmemeli. Bugün haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Kadir Aydar bir an önce görevine iade edilmeli, çok özlediği Ceyhanlılara yeniden kavuşmalıdır" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasındaki ara kararında, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Gülşah Ocak hakkında tahliye kararı verdi. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, tahliye kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çiftci, şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş dosyasında, aralarında Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın da bulunduğu beş kişi hakkında tahliye kararı verildi. Hem bu dosyada hem de İBB sürecinde tutuklama, yargılamanın bir tedbiri olmaktan çıkarılıp fiili bir cezaya dönüştürüldü. Seçilmiş belediye başkanlarımız tutuklandı, ardından görevlerinden uzaklaştırıldı. Başından bu yana söyledik; tutuksuz yargılama esas olmalı, yalnızca tanık ifadesine dayanarak belgesiz ve delilsiz şekilde tutuklama yoluna gidilmemeli. Bugün haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Kadir Aydar bir an önce görevine iade edilmeli, çok özlediği Ceyhanlılara yeniden kavuşmalıdır. Tüm belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız bir an önce özgürlüklerine kavuşmalı ve görevlerine dönmelidir."