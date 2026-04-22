Gül Çiftci: Kadir Aydar Bir An Önce Görevine İade Edilmeli, Çok Özlediği Ceyhanlılara Yeniden Kavuşmalıdır
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gül Çiftci: Kadir Aydar Bir An Önce Görevine İade Edilmeli, Çok Özlediği Ceyhanlılara Yeniden Kavuşmalıdır

22.04.2026 18:31  Güncelleme: 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında verilen tahliye kararını değerlendirerek, tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini vurguladı ve Aydar'ın bir an önce görevine iade edilmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkındaki tahliye kararına ilişkin, "Başından bu yana söyledik; tutuksuz yargılama esas olmalı, yalnızca tanık ifadesine dayanarak belgesiz ve delilsiz şekilde tutuklama yoluna gidilmemeli. Bugün haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Kadir Aydar bir an önce görevine iade edilmeli, çok özlediği Ceyhanlılara yeniden kavuşmalıdır" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasındaki ara kararında, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Gülşah Ocak hakkında tahliye kararı verdi. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, tahliye kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çiftci, şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş dosyasında, aralarında Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın da bulunduğu beş kişi hakkında tahliye kararı verildi. Hem bu dosyada hem de İBB sürecinde tutuklama, yargılamanın bir tedbiri olmaktan çıkarılıp fiili bir cezaya dönüştürüldü. Seçilmiş belediye başkanlarımız tutuklandı, ardından görevlerinden uzaklaştırıldı. Başından bu yana söyledik; tutuksuz yargılama esas olmalı, yalnızca tanık ifadesine dayanarak belgesiz ve delilsiz şekilde tutuklama yoluna gidilmemeli. Bugün haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Kadir Aydar bir an önce görevine iade edilmeli, çok özlediği Ceyhanlılara yeniden kavuşmalıdır. Tüm belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız bir an önce özgürlüklerine kavuşmalı ve görevlerine dönmelidir."

Kaynak: ANKA

Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:01:16. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.