CHP'den Kayyum Atamasına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın görevden uzaklaştırılıp, yerine kayyum atanmasına tepki göstererek, "Adalet ve Kalkınma Partisi ve iktidarı toplumsal barıştan yana değildir, samimi değildir" ifadesini kullandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bir kez daha ifade ediyorum; kayyum düzenlemesi, serbest seçim hakkına, hukuk devleti ilkelerine, demokratik temsile ve mevcut Anayasaya aykırıdır.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve iktidarının; hukuka, Anayasaya aykırı bu düzenlemenin arkasına sığınarak 8 yıldır halkın iradesini gasp etmesi toplumsal barışa yaklaşımının da açık göstergesidir.

Dün karar verildi, gerekçesi yazılmadı, istinaftan ve Yargıtaydan geçmedi; yani kesinleşmedi. Bu yönüyle mevcut düzenlemeye aykırıdır.

Şu açık; Adalet ve Kalkınma Partisi ve iktidarı toplumsal barıştan yana değildir, samimi değildir. Çatışmadan, kutuplaşmadan, huzursuzluktan, toplumsal barışı zehirleyen ortamdan beslenerek iktidarını südürme gayreti içindedir.

Siirt halkı 2014'te ve 2019'da da kayyumun cevabını sandıkta vermişti; bir kez daha verecek. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın."