CHP'den Kızılay Başkanına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Kızılay Başkanına Tepki

15.05.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cafer Beydilli'nin kadınlara yönelik paylaşımını kınadı.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin kadınları hedef alan ve şeriat çağrısı içeren paylaşımına tepki gösterdi. Genç, "Kadınların eğitim hakkını ve laik Cumhuriyet'i hedef alan bu gerici anlayışın Kızılay'da yeri olamaz" diyerek Beydilli'nin görevden alınması çağrısında bulundu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Paylaşımın kadınların eğitim hakkını, çalışma hayatındaki yerini ve Cumhuriyet'in laik hukuk düzenini hedef aldığını belirten Genç, "Bu anlayış; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyet'e ve kadınların yıllar süren mücadelesiyle kazanılmış haklarına açıkça meydan okumaktadır" dedi.

Kızılay'ın tarafsız ve toplumun ortak vicdanını temsil eden bir kurum olması gerektiğini vurgulayan Genç, Beydilli'nin görevden alınması ve Kızılay Genel Merkezi'nin kamuoyundan özür dilemesi çağrısında bulundu.

"CUMHURİYET DEVRİMLERİNE AÇIK MEYDAN OKUMA"

CHP'li Genç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video; kadınların eğitim hakkını, çalışma hayatındaki yerini ve Cumhuriyet'in laik hukuk düzenini hedef alan gerici bir zihniyetin açık yansımasıdır. Videoda kadınların kamusal yaşamdan çekilmesi savunulmakta, kız çocuklarının eğitim hakkı tartışmaya açılmakta ve açıkça şeriat çağrısı yapılmaktadır. Bu anlayış; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyet'e, Anayasa'nın eşit yurttaşlık ilkesine ve Cumhuriyet devrimlerine açıkça meydan okumaktır. Cumhuriyet kadını; birilerinin izniyle değil, Atatürk'ün öncülüğünde verilen büyük mücadeleyle eğitim hakkını, seçme-seçilme hakkını ve toplumsal hayattaki yerini kazanmıştır. Hiç kimse kadınlara nasıl yaşayacağını, okuyup okumayacağını, çalışıp çalışmayacağını dayatamaz. Daha vahim olan ise bu paylaşımı yapan kişinin, Türk Kızılayı gibi milletimizin ortak vicdanını temsil etmesi gereken bir kurumun Kayseri'deki başkanı olmasıdır. Kızılay; ideolojik ve siyasal tartışmaların değil, insanlığın, dayanışmanın ve tarafsız yardım anlayışının kurumu olmak zorundadır. Ancak ne yazık ki son yıllarda Kızılay'ın adı; deprem dönemindeki çadır skandalıyla, tartışmalı uygulamalarla ve güven kaybıyla anılır hale getirilmiştir. Kayseri'de daha önce "kan merkezi yapılması" şartıyla bağışlanan bir binanın farklı amaçlarla kullanılması da kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Şimdi ise aynı kurumun il başkanı, kadınları hedef alan gerici bir paylaşımın altına imza atmaktadır."

"BU PAYLAŞIM HAKKINDA İŞLEM YAPILMALI"

Buradan Türk Kızılay Genel Merkezi'ne açık çağrıda bulunuyorum: Bu paylaşım hakkında derhal işlem yapılmalı, Cafer Beydilli görevden alınmalı ve kamuoyundan açıkça özür dilenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu ülkenin kadınları; okulda, iş hayatında, siyasette, üretimde ve yaşamın her alanında var olmaya devam edecektir. Cumhuriyet değerlerini, laikliği ve kadınların eşit yurttaşlık hakkını hedef alan hiçbir anlayışa sessiz kalmayacağız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Kızılay Başkanına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:23:50. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Kızılay Başkanına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.