CHP\'den Kurultay Temyiz Feragati

(ANKARA) - CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını temyizden feragat etti.

CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan, partinin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin kritik bir adım attı. Üyeler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi tarafından kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararına yönelik temyiz haklarından feragat ettiklerini bildirdi.

Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan'ın vekili avukat Onur Yusuf Türegün ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada temyiz başvurusunu usulen yaptıklarını belirterek, "Butlan kararı kesinleşsin diye temyiz başvurumuzu çektik. Eğer diğer başvurulur da çekilirse CHP'nin kurultay yapmasındaki engel ortadan kalkmış olur" dedi.

CHP TEMYİZDEN FERAGATI DEĞERLENDİRECEK

Hali hazırda CHP Genel Merkezi, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP üyeleri Levent Çelik ve Lütfü Savaş'ın temyiz başvuruları Yargıtay nezdinde devam ederken, CHP kurmayları temyiz başvurusunun geri çekilmesi konusunun önümüzdeki günlerde yetkili kurullarda ele alınacağını kaydetti.