CHP'den Madencilere Destek Ziyareti

06.05.2026 03:10
CHP, Ankara'daki işçilerin açlık grevine destek vererek, haklarını savunmaları için çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Ankara'da Kurtuluş Parkı'da eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulunan CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "Buradan sayın bakanlara, bürokratlara sesleniyorum: Bir ay maaşınızı alamazsanız ne hissedersiniz? Buradaki polis kardeşlerime sesleniyorum 3 ay boyunca maaşınız ödenmezse İşinizi düzgün yapabilir misiniz? ve holdinge sesleniyorum: Burası vahşi batı değil" dedi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevine devam ediyor. CHP heyeti, Kurtuluş Parkı'na gelerek maden işçilerine destek verdi.

"Bir ay maaşınızı alamazsanız ne hissedersiniz"

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale şöyle konuştu:

"İşçi kardeşlerimizi, bütün maden işçilerini saygıyla selamlıyoruz. Bu şirket defalarca sahip değiştirdi ama değişmeyen tek bir şey var, maden işçilerinin hakkı yıllardan beri verilmedi. Bu insanlar haklarını istiyorlar; bir lütuf, bir teşvik, herhangi başka bir şey istemiyorlar. Yerin altında canları pahasına çalıştılar. Türkiye'de sanayinin çarkını döndüren bir sektörde çalıştılar ve şimdi de bunun karşılığını istiyorlar. Allah aşkına, annenizin babanızın açlık grevinde, aç biilaç gece spor salonunda, soğukta yattığını düşünün. Buradan yetkililere sesleniyorum: Yıldızlar Holding'e sesleniyorum, ilgili bakanlara sesleniyorum: Annenizin babanızın günlerdir aç kaldığını, soğuktan titrediğini ve bunu sadece hakkını elde etmek için, evine ekmek götürebilmek için yaptığını düşün. Biraz vicdanınız sızlıyorsa, biraz içinizde insanlık kalmışsa ne olur bu şirkete bir baskı yapın ve bu şirketin, bu işçi kardeşlerimizin hakkını ödemesine imkan tanıyın. Onları zorlayın."

Buradan bakanlık yetkililere de sesleniyoruz, içinde vicdanı olan herkese; politikacılara, iktidara, bürokratlara herkese sesleniyoruz: Bu insanlardan bazıları kredi kartı borcunu ödeyemediği için, borçlandığı için annesinin babasının yanına taşınmak zorunda kaldı ailesiyle. Geçen hafta 23 Nisan'da Milli Egemenlik Bayramı'nda çocuklarıyla beraber ağlayarak bu soğukta geçirdiler ve sadece tek istedikleri de yıllardan beri birikmiş hakları, alacakları. Buradan sayın bakanlara, bürokratlara sesleniyorum: Bir ay maaşınızı alamazsanız ne hissedersiniz? Buradaki polis kardeşlerime sesleniyorum 3 ay boyunca maaşınız ödenmezse işinizi düzgün yapabilir misiniz? ve Holding'e sesleniyorum: Burası vahşi batı değil. Bizler burada işçi kardeşlerimizle, STK'larla beraber partiler olarak bu işçilerin hakkını söke söke almadan ne bu meydandan gideceğiz ne de size en ufak bir şekilde hayatı rahat ettireceğiz."

"Bu işçiler buradayken 1 Mayıs'ı nasıl kutlayacak Türkiye"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Ankaralıların işçilere dayanışma ve destek  ziyaretleri yaptığına işaret ederek "Bu şirketin, bu Holding'in kefili bu iktidardır. Bu sorumluluk tabii ki holdingindir ama holding kadar iktidarındır. Nasıl ki devredilirken kefil oldunuz,  şimdi borçlarını ödemezken de bu holdinge kefil olacaksınız. Bu borçları ödeteceksiniz" dedi.

Çakırözer, 4 gün sonra 1 Mayıs'ın kutlanacağını anımsatarak, "Bu işçiler buradayken 1 Mayıs'ı nasıl kutlayacak Türkiye? O yüzden buradan iktidar partisine, Enerji Bakanı'na, Çalışma Bakanı'na çağrıda bulunuyoruz: Bu holding tek başına bu kararı veremeyecekse bu kararın verilmesini sizin sağlamanız gerekir. Bu iktidarı sorumluluk almaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Madencilerimizin davası siyasi bir dava değildir bir onur davasıdır"

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka da şöyle konuştu:

"Buradan hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum: Enerji Bakanı nerede, Aile Bakanı nerede, Çalışma Bakanı nerede, neredeler? Bu kadar insan burada bu madencilere direnişinde haklı mücadelerinde yanlarında oluyor ama gerçekten birileri gözlerini kapatmış görmüyor. Kulaklarını kapatmış işitmiyor. Ağzını kapatmış asla ve asla bu konuda konuşmuyor. Biz giderek halktan uzaklaşan bir iktidar görüyoruz. Buna bir an önce son vermek gerekiyor işte tam da bu nedenle 'sandık' diyoruz. Ama ondan önce madencilerimizin davası siyasi bir dava değildir bir onur davasıdır. Bir haysiyet mücadelesidir. O yüzden bu mücadelelerinde sonlarına kadar yanlarındayız. Ben yarın saat 12'de tüm halkımızı Kurtuluş Parkı'na, madenci kardeşlerimizin direnişine destek olmaya davet ediyorum. Herkes burada vicdanıyla madencilerimizin yanında. İktidar nerede? 'Sabret sabret' diyorlar ama o boş tencereler sabırla dolmuyor. Onun için iktidara buradan sesleniyoruz: Artık borç sarmalı içerisinde olan madencilerimizi bu düzensiz yapıdan kurtarın. Bir an önce hakları olanı onlara geri verin."

"İnşallah bu kardeşlerimin de haklı direnişleri mutlu sonuna bitecek"

Destek için gelen bir engelli yurttaş da "Madencilik yapmasam da dağlarda taş ocaklarında operatörlük yapmıştım. Benim de 7-8 ay maaş almadığım zamanlar oldu. Her tarafa borçlandığım zamanlar oldu. Çocuklarıma bir şey alamaz duruma gelmiştim. O yüzden kardeşlerime destek olmaya geldim. Altındağ'da oturuyorum. Şunu söylemek istiyorum patronlara; maliyeti işçiye yüklemeyin. İhalelerinizi alırken işçi yok saymayın. İşçinin alacağını yok saymayın. Bu insanların çocukları var, bu çocuklar sabah yemeli, öğlen yemeli, beslenmeli. Doymak ayrı bir şey beslenmek ayrı bir şey. Bu çocuklar beslenmeli. Kürsüye çıktığımız zaman 'İşçiyi, emekliyi kimseye mağdur etmiyoruz, hiçbir şekilde mağdur etmiyoruz' diyorsunuz ama sahada yaşananlar belli" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

