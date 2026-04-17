CHP'den Mansur Yavaş'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Mansur Yavaş'a Destek

17.04.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Emre, Yavaş'a yönelik soruşturmayı sudan sebeplerle eleştirdi ve haksızlık olduğunu belirtti.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili soruşturma izni verilmesine ilişkin, "Bakıyorsunuz sudan sebeplerden dolayı, hiç elle tutulur bir delil yok, dosya yok." dedi.

Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta ülkede acı olaylar yaşandığını, herkesin yasa boğulduğunu söyledi.

Şanlıurfa'daki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, daha sonra da Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerin silahlı saldırılara maruz kaldığını belirten Emre, "Şu ana kadar gelen bilgilere göre 9 ölü ve 13 yaralımız var. Öncelikle kaybettiğimiz yavrularımız için Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yavrularımıza acil şifalar diliyorum, bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emre, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında 2023'te seçim mitinginde "belediyenin imkanlarını kullandığı" iddiasıyla soruşturma izni verilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Bakıyorsunuz sudan sebeplerden dolayı, hiç elle tutulur bir delil yok, dosya yok. Sayın Yavaş, Ankara'nın üçte ikisinin oyuyla, rekor farkla seçilmiş bir belediye başkanı. Şimdi çeşitli ayak oyunlarıyla onu da bertaraf etmeye yönelik, engellemeye yönelik bir çalışma olduğunu görüyoruz."

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sanıkların haksızlığa uğradığını savunan Emre, "Bakın Mustafa Akın, İmamoğlu'nun koruma müdürü. Eski özel harekat polisi kendi isteğiyle emekli olmuş, bir yönüyle FETÖ'nün kadrolaşmasına tepki göstererek ayrılmış. 2014 yılından beri de İmamoğlu'nu başarılı bir şekilde korumuş. Bu kişi 11 aydır burada tutuklu. Ne dediler Akın'la ilgili? 'Evinde sır kasada 48 tane mermi çıktı, 4 tane de vida.' Hepsini iade ettiler. Televizyonlarda dolar görüntülerini vererek, 'Sır kasada paralar çıktı' diye haberler yaptılar." şeklinde konuştu.

Jammer kullanılmasının da davaya konu olduğunu belirten Emre, jammerların kendilerinden önceki dönemlerde de kullanıldığını, belediye envanterine kendilerinden önce girdiğini iddia etti.

Emre, gidilen yerlerdeki kameraların bantlanmasının ise Ekrem İmamoğlu'nu koruma amaçlı yapıldığını savundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'den Mansur Yavaş'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Bursa’da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 18:11:42. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Mansur Yavaş'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.