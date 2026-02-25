CHP'den Merkez Bankası'na Eleştiri

(ANKARA) - CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, enflasyon beklenti anketinde yöntem değişikliğine giden Merkez Bankası'nı eleştirerek, "Sokak gerçeği her gün yaşıyor. Siz beklentiyi manipüle etseniz, fiyatlama davranışı değişir mi sanıyorsunuz?" dedi.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Hanehalkı Beklenti Anketi'nde yöntem değişikliğine gitmesini eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nı sonuçları "manipüle" etmekle suçlayan Atabay, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası güvenilirliğini kendi eliyle nasıl yok eder? Geçen ay açıklanan hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 52'den bu ay yüzde 48'e nasıl düştü? TCMB enflasyon beklenti anketindeki yöntem değişikliği sıradan bir teknik revizyon değil. Yeni formatta beklenti sorulmadan hemen önce katılımcılara güncel enflasyon oranı gösteriliyor. Bu bir ölçüm değil, müdahaledir. Manipüle etmektir."

Sonuçta elde edilen rakam Türkiye'nin doğal beklenti seviyesini değil, o an ankete katılan grubun kısa süreli algı ayarlamasını yansıtır. Enflasyonda beklenti düştü mü, yoksa anket mi düşürdü? Güven zor kazanılır, sonra işte böyle bir çırpıda harcanıverir. Ne için? Başarısızlığı kamufle etmek için. Sokak gerçeği her gün yaşıyor. Siz beklentiyi manipüle etseniz, fiyatlama davranışı değişir mi sanıyorsunuz?"