Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon... Gökan Zeybek: "Gerçekleri Çarpıtarak Karanlık Propaganda Üretilmesine Asla İzin Vermeyiz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Mersin Büyükşehir Belediyemize yönelik gerçekleri çarpıtarak karanlık propaganda üretilmesine asla izin vermeyiz. Konu soruşturma ayağındadır, algı operasyonlarının milletimizgözünde zerre değeri yoktur. Belediyelerimiz şeffaflık, hesap verebilirlik ve halkın çıkarlarını esas alan bir anlayışla çalışmalarını yürütmektedir. Bilinmelidir ki Mersin halkı, belediyemizin yanındadır. Hakikatin savunucusudur" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve bazı belediye personelinin sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Zeybek şunları kaydetti:

