Yalçın Karatepe'den Meslek Fabrikası'nda Devam Eden Direnişe Destek Ziyareti...

09.04.2026 14:10  Güncelleme: 14:43
CHP Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası'ndaki direnişle ilgili destek mesajı vererek, hukukun doğru kararı vereceğini umduğunu ifade etti. İzmir halkının sosyal belediyecilik anlayışını koruma mücadelesinin önemine değindi.

(İZMİR) – CHP Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, Meslek Fabrikası'nnda devam eden direnişe destek verdi. Karatepe, "Ümit ediyoruz ki hukuk eninde sonunda doğru kararı verip bu yapının İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde ve mülkiyetinde kalmasına izin verecektir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 4'üncü gününde devam ediyor. CHP Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, Meslek Fabrikası'nı ziyaret etti. Gelişmeleri takip ettiklerini belirten Karatepe, şunları söyledi:

"Günlerdir İzmir halkının sadece tarihi bir binaya sahip çıkmak için değil, aynı zamanda İzmir'de var olan sosyal belediyecilik anlayışına, İzmir gençlerine sunulan eğitim fırsatına sahip çıkmak için verdikleri mücadeleyi Meslek Fabrikası'nda izliyoruz. İzmir halkı, İzmir'de gençlere büyük fırsatlar sunan, bildiğim kadarıyla 40 bine yakın gencimizin değişik alanlarda meslek eğitimi aldığı, sosyal belediyecilikle tanıştığı, geleceklerinin inşa edilmesine imkan sunulan bu binanın iktidar tarafından ele geçirilmesine karşı şiddetli bir tepki gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm belediyelerimiz ve İzmir halkı, bu binanın İzmir halkından alınıp birilerine peşkeş çekilmesine izin vermemek için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor."

"Ortadan kaldırılmasına izin vermemek konusunda kararlıyız"

Biz de bugün bu dayanışmaya destek olmak için buradayız. Bu binanın Büyükşehir Belediyemizde, yani İzmir halkında kalmasının ve gençlerin kullanımına sunulmaya devam edilmesinin önemini biliyoruz. Ümit ediyoruz ki hukuk eninde sonunda doğru kararı verip bu yapının İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde ve mülkiyetinde kalmasına izin verecektir. O güne kadar da bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini biliyorum. Belediye Başkanımızı desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Hem bu binaya hem de İzmir halkına sunulan sosyal demokrat belediyecilik anlayışına kararlılıkla sahip çıktığı için kendisini kutluyoruz. Desteğimiz başkanımız ve İzmir halkıyla beraber. Sadece bu binanın değil, bu binanın temsil ettiği zihniyetin herhangi bir müdahaleyle ortadan kaldırılmasına izin vermemek konusunda kararlıyız ve yanınızdayız."

Tugay: "Bu Türkiye'de ilk defa oluyor"

Karatepe'nin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şunları kaydetti:

"İzmir'de ve Türkiye'de ilk defa kamuya ait bir bina, henüz mülkiyet tartışmaları bitmemişken, henüz olay hukuk aşamasında sonuçlanması gereken bir noktadayken, bir polis baskınıyla ablukaya alınarak, insanların giriş çıkışı engellenerek bir tür el koyma durumuna maruz kaldı. Bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Bu nedenle hassasiyet gösteriyoruz. Bu yöntem geçerli hale gelirse, polisi gönderip bütün binaları alabilirler demektir. Bunu kesinlikle hukuksuz buluyoruz, çok yanlış buluyoruz. Ayrıca hizmet boyutunda da bizim için önemli bir boşluk yaratacaktır. Çünkü açıldığından bugüne kadar 145 bin civarında kursiyer burada eğitim aldı ve çoğu meslek sahibi oldu. Bazıları istihdam edildi, bazıları ise kendi iş yerlerini kurdu. İşsizliğin bu kadar büyük bir problem olduğu bir dönemde böyle bir hizmetin durması herkes için kötü olur. Bu, İzmir'de 2010 yılından beri devam eden köklü bir hizmettir."

Bu binanın bugüne kadarki korunmasında ve onarılmasında emek tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir ve bu çalışmalar halkın bütçesi kullanılarak yapılmıştır. O nedenle diyoruz ki; belediye başkanları ve yönetimler geçicidir ama mülkiyet hakkı şehir adına, halk adına kalıcıdır. Bugün biz görevdeyken böyle bir durumu kabul etmezsek, itiraz etmezsek bunun sorumluluğu bizim üzerimizde olur. Konunun önemini vurgulamak için bunları söylüyorum. Türkiye'de ilk defa bu kadar büyük ölçekte hukuksuz bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bunun arkasında siyasi bir yaklaşım olduğunu da biliyoruz. İtirazımız tamamen bunadır. Mücadelemize devam edeceğiz. Hem hukuk yoluyla çözüm arayışımız sürecek hem de bu binadan vazgeçmediğimizi göstermek için burada bulunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

