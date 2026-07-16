CHP'den Motorlu Taşıtlara KDV Teklifi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, motorlu taşıtların bakım, onarım ve servis hizmetlerinde uygulanan KDV'nin kaldırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Gürer, motorlu taşıt servis ücretlerindeki KDV oranını Meclis gündemine taşıdı. Türkiye'de bireysel ulaşım araçlarının yalnızca bir tüketim unsuru olmadığına dikkati çeken Gürer, özellikle toplu ulaşımın yetersiz olduğu bölgelerde araçların vatandaşların işe, eğitime, sağlık hizmetlerine ve sosyal yaşama erişimi açısından vazgeçilmez hale geldiğini belirtti.

Gürer, iktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve gelir kayıpları nedeniyle araç sahibi olmanın yanı sıra araç kullanmanın ve bakım yaptırmanın da her geçen gün daha maliyetli hale geldiğini ifade etti.

"VATANDAŞ ZORUNLU BAKIMDAN KAÇIYOR"

CHP'li Gürer, teklifinde araç bakım ve onarım maliyetlerindeki artışın vatandaşın bütçesini zorladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün araç sahibi olmak kadar, o aracı kullanabilmek ve bakımını yaptırabilmek de ciddi bir ekonomik yük haline geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, sigorta giderleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yedek parça fiyatları ve servis ücretleri vatandaşın omuzlarındaki yükü her geçen gün daha da artırıyor. Geliri enflasyon karşısında eriyen vatandaş, zorunlu bakım ve onarımlarını dahi ertelemek zorunda kalıyor. Oysa zamanında yapılmayan küçük bir bakım, ilerleyen dönemde çok daha büyük ve maliyetli arızalara neden oluyor. Sonuçta vatandaş daha fazla para harcamak zorunda kalıyor."

"DÜZENLİ BAKIM ÜLKE EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLAR"

Gürer, araç bakımının yalnızca araç sahiplerini değil, ülke ekonomisini de yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Düzenli bakımı yapılmayan araçlar daha fazla yakıt tüketiyor. Bu durum hem vatandaşın cebinden daha fazla para çıkmasına neden oluyor hem de enerji ithalatına bağımlı ülkemizde akaryakıt tüketimini artırarak cari açığı olumsuz etkiliyor. Araç bakımının kolaylaştırılması yalnızca bireysel bütçelere değil, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

KDV MUAFİYETİ İSTEDİ

TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin ayrıntılarını paylaşan Gürer, "Kanun teklifimizle motorlu taşıtların bakım, onarım, tamir ve teşhis hizmetleriyle bu işlemlerde kullanılan yedek parça, madeni yağ, akü ve diğer sarf malzemelerinden alınan KDV'nin kaldırılmasını öneriyoruz. Düzenlemede tam istisna modeli öngördük. Böylece servis işletmeleri kullandıkları ürünler nedeniyle ödedikleri ancak indirim konusu yapamadıkları KDV'yi iade alabilecek. Bu sayede vergi yükü işletmeler üzerinde maliyet baskısı oluşturmayacak ve ortaya çıkacak maliyet avantajı doğrudan vatandaşın ödeyeceği servis ücretlerine yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Gürer, teklifin yasalaşması halinde hem vatandaşın hem de ülke ekonomisinin kazanacağını belirterek, "Amacımız vatandaşın araç bakım ve onarım giderlerini düşürmek, düzenli araç bakımını teşvik etmek ve ekonomik yükü hafifletmektir. Araç bakımının erişilebilir hale gelmesi hem aile bütçelerine katkı sağlayacak hem de daha güvenli ve verimli araç kullanımını teşvik ederek ülke ekonomisine olumlu yansıyacaktır" görüşünü dile getirdi.