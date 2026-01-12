Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak... Burhanettin Bulut: "Bu Süreç Açık Bir Zulüm Halini Almıştır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Sağlık durumu resmi raporlarla açıkça belgelenmiş bir insanın cezaevinde tutulması, ne hukukla ne vicdanla açıklanabilir. Bu süreç artık adalet değil, açık bir zulüm halini almıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık, iktidarın ve yargının ortak sorumluluğunda telafisi olmayan bir sona doğru sürüklenmektedir. Sağlık durumu resmi raporlarla açıkça belgelenmiş bir insanın cezaevinde tutulması, ne hukukla ne vicdanla açıklanabilir. Bu süreç artık adalet değil, açık bir zulüm halini almıştır. Haksız ve hukuksuz tutukluluk derhal sona erdirilmeli, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğmadan sorumlular aklını başına almalıdır."