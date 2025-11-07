CHP'den Orhan Gazi Erdoğan'ın Tutuklanmasına Sert Tepki - Son Dakika
CHP'den Orhan Gazi Erdoğan'ın Tutuklanmasına Sert Tepki

07.11.2025 20:21
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partilerinin Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasını eleştirerek, yargının siyasetin etkisi altında olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımısı Burhanettin Bulut, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Şafak gazetesi, bu sabah manşetinden FETÖ taktiklerini andıran bir yöntemle, partimizin Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ı hedef aldı ve 'tutuklandı' başlığıyla algı operasyonuna girişti. Bugün, Orhan Gazi Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik sözde 'Veri Uygulaması' soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi. Bu karar, bir kez daha yargının siyasetin sopası haline getirildiğinin, belediyelerimizin iktidar tarafından sistematik biçimde hedef alındığının göstergesidir.

Bu ülkede hukukun yerini talimatlar, adaletin yerini siyaset almış; yargı bağımsızlığı yerle bir edilmiş, mahkemeler siyasetin emir merkezi haline getirilmiştir. Parti emekçimizin hukuksuzca tutuklanması ne adalete, ne de vicdana sığmaktadır. Yargıyı siyasete sopa yapanlara karşı; demokrasiyi, hukuku ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

