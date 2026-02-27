CHP'den Orman Kararına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 21 ilde toplam 4 milyon 558 bin metrekarelik alanın orman niteliğinden çıkarılmasına tepki göstererek, "Bu büyüklük, yaklaşık olarak Belgrad Ormanı'nın tamamına eşdeğer bir alanın orman vasfını yitirmesi demektir. Başka bir ifadeyle, yıllardır parça parça alınan kararlar bir araya geldiğinde, Türkiye'nin önemli bir orman ekosistemi büyüklüğünde alanın kaybedildiği görülmektedir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı imzasıyla alınan kararla, 21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Toplam 4 milyon 558 bin metrekarelik alan, bir gecede orman niteliğinden çıkarılarak arsa statüsüne dönüştürüldü. Bu karar, yalnızca teknik bir sınır değişikliği değil; yıllardır korunan bir alana tek bir imzayla 'artık orman değilsin' denilmesidir."

2018 yılından bu yana Ek-16 uygulamaları kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alanların toplamı yaklaşık 5 bin 310 hektara ulaştı. Bu büyüklük, yaklaşık olarak Belgrad Ormanı'nın tamamına eşdeğer bir alanın orman vasfını yitirmesi demektir. Başka bir ifadeyle, yıllardır parça parça alınan kararlar bir araya geldiğinde, Türkiye'nin önemli bir orman ekosistemi büyüklüğünde alanın kaybedildiği görülmektedir.

"Ormanlar yatırım kalemi değil, suyun, toprağın, iklimin ve yaşamın güvencesidir"

Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo nettir: İktidar bir yandan Milli Parklar Kanunu üzerinden korunan alanların yönetim ve işletmesini piyasa mekanizmalarına açarken, diğer yandan orman alanlarını hukuki düzenlemelerle arsa statüsüne dönüştürmektedir. Koruma politikalarının yerini, kullanım ve rant odaklı bir anlayış almaktadır. İktidarın attığı her adım, doğayı koruma anlayışından sistemli biçimde uzaklaşıldığını göstermektedir. Ormanlar artık ekosistem olarak değil, ekonomik değer üzerinden tanımlanan alanlar haline getirilmektedir. Oysa ormanlar bir yatırım kalemi değil; suyun, toprağın, iklimin ve yaşamın güvencesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programında da açıkça ifade edildiği gibi; doğal varlık olan ormanlar iklim düzenleyicidir, biyolojik çeşitliliği koruyucudur ve kırsal kalkınmanın yapı taşıdır. CHP'nin ormancılık vizyonu; ormanların kamu malı olarak korunması, kamu hizmeti anlayışıyla yönetilmesi ve doğa hakları ekseninde yeniden yapılandırılmasına dayanır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmak esastır."