CHP'den Otoyol Özelleştirme İtirazı

20.04.2026 01:01
Deniz Yavuzyılmaz, 5 çevre otoyolunun 25 yıllığına özelleştirilmesine karşı çıktı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz işletilen 5 ildeki 5 çevre otoyolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını kaydetti. Yavuzyılmaz, söz konusu yolların özelleştirilmesi halinde şirketlerin 25 yılda en az 542 milyar lira gelir elde edeceğini belirtti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ücretsiz olarak işlettiği 5 ildeki 5 çevre otoyolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettiklerini bildirdi. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AKP'nin yeni bir özelleştirme planını daha ortaya çıkardık! Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ücretsiz olarak işlettiği 5 ildeki 5 Çevre Otoyolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik. Özelleştirilmesi planlanan 5 Çevre Otoyolu:  Ankara Çevre Otoyolu, 120 km. İstanbul 2.Çevre Otoyolu, 38 km. İzmir Çevre Otoyolu, 51 km. Bursa Çevre Otoyolu, 34 km. Gaziantep Çevre Otoyolu, 32 km. Bağlantı yolları dahil toplam 275 km! 2025 yılında bu 5 Çevre Otoyolundaki araç geçiş sayısı: 836 Milyon 568 bin adet!"

23 Mart 2026 tarihli CİMER'den gelen yanıta göre; KGM'nin işlettiği 2.282 km otoyol ve köprüler (ücretli otoyollar, yapımı devam eden otoyollar ve Çevre Otoyolları dahil) zaten özelleştirme paketinin içindeydi. 2010 yılında özelleştirme paketinde yer alan Çevre Otoyollarının 2026 itibarıyla özelleştirilmesi gerçekleşirse şirketler, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatıyla işlettiğinde; şirketlerin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 21 milyar 677 milyon lira olacak! 25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 542 milyar lira! Bugünkü kurla en az 12 milyar dolar. Bunun adı vatandaşı soymaktır! Vatandaşın vergileriyle zaten maliyeti ödenmiş olan çevre otoyollarını özelleştirmek halk düşmanlığıdır!"

Kaynak: ANKA

