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CHP'den OYAK'a Nema Tepkisi

CHP'li Bağcıoğlu, OYAK'ın 2024 nema oranını eleştirerek şeffaflık ve hesap verebilirlik istedi.

18.05.2025 12:17
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) dün açıklanan 2024 yılı nema oranına tepki göstererek, "Son 20 yılın 15'inde enflasyonun iki katı nema açıklayan OYAK, neden son beş yılda resmi enflasyonun altında kar payı dağıtıyor? İştirak şirketleri yüksek kar açıklarken ve üye katkı payları sermayeye eklenirken 2024'te neden yüzde 55,2 gibi düşük bir nema oranı açıklandı? Düşük nema oranlarıyla emekli üyeler OYAK'tan ayrılmaya mı zorlanıyor?" sorularını yöneltti.

Bağcıoğlu, OYAK'ın 2024 yılına ilişkin yüzde 55,2 olarak duyurduğu nema oranına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

" TSK'da görevli askeri personelin bu zorlu ekonomik şartlarda güvendikleri son liman olan OYAK'ın bir kez daha üyelerini yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğini" kaydeden Bağcıoğlu, "Her OYAK üyesi belli sorun alanları hakkında OYAK tarafından bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirmenin kanunla kurulmuş Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği'nin (TEMUD) yanı sıra sorunlar üzerinde çalışan Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD) vasıtasıyla yapılması çok uygun olacaktır" ifadesini kullandı.

"OYAK, neden son beş yılda resmi enflasyonun altında kar payı dağıtıyor?"

Bağcıoğlu, açıklamasında OYAK'a şu soruları yöneltti:

"OYAK, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini vurgularken neden yönetim, denetim, yatırım ve nema hesaplama süreçlerinde üyelerine yeterli bilgi sağlamıyor? Bazı sosyal medya hesapları, açıklanmadan haftalar önce 2024 nema oranını nasıl tam olarak bilebildi? OYAK üyelerinin haklarını savunacak subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memurlar yerine, neden sadece sunulan rakamları onaylayan kişiler seçiliyor? OYAK üyesi olmayan yönetim ve denetim kurulu üyeleri hangi kriterlere göre seçiliyor? Emekli OYAK üyelerine neden bu kurullarda yer verilmiyor? Son 20 yılın 15'inde enflasyonun iki katı nema açıklayan OYAK, neden son beş yılda resmi enflasyonun altında kar payı dağıtıyor?

"İştirak şirketleri yüksek kar açıklarken neden düşük bir nema oranı açıklandı?"

İştirak şirketleri yüksek kar açıklarken ve üye katkı payları sermayeye eklenirken 2024'te neden yüzde 55,2 gibi düşük bir nema oranı açıklandı? TÜİK'e göre yüzde 10,8; ENAG'a göre ise enflasyonun yüzde 28 altında bir kar mı elde edildi? OYAK, 2024'te genel kurul kararı olmadan üye birikimlerinden yardım veya bağış yaptı mı? Kanuna aykırı sermaye çıkışı oldu mu? Temsilciler Kurulu'ndan hangi yetkiler alındı ve bu kaynaklar denetleniyor mu? OYAK, yeni yatırımlar ve şirket alımlarında üyelerin kazançlarını mı önceliyor, yoksa bazı şirketleri kurtarmak için mi hareket ediyor? Örneğin, alınan petrol şirketi veya fındık ezmesi fabrikasının kar/zarar durumu nedir?

"Üyeler OYAK'tan ayrılmaya mı zorlanıyor?"

OYAK'ın yatırım tercihlerinde bilimsel esaslar ve piyasa gereklilikleri mi, yoksa siyasi saikler mi belirleyici? OYAK iştiraklerinde etkin bir denetim mekanizması var mı? Yönetim atamalarında liyakat mi, yoksa başka faktörler mi etkili? Düşük nema oranlarıyla emekli üyeler OYAK'tan ayrılmaya mı zorlanıyor? OYAK yönetim ve denetim organlarında neden emekli üye temsilcileri bulunmuyor? Muvazzaf ve emekli üyeler, birikimlerinin doğru kullanıldığını nasıl denetleyecek? Askerlerin birikimlerinin batık yatırımları kurtarmak veya siyasi amaçlarla kullanılmasına nasıl engel olunacak? OYAK'ın şeffaf ve hesap verebilir olması nasıl sağlanacak?"

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Güncel, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den OYAK'a Nema Tepkisi - Son Dakika

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