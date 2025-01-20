Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Saray, iktidarı kaybetme korkusuyla bütün tuşlara basıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle gözaltına alınması muhalefete baskı ve sindirme politikasının son halkasıdır. Sayın Özdağ, bir an önce serbest bırakılmalıdır" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP'den Özdağ'a Gözaltı Tepkisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?