CHP'den Razi Petrokimya İddialarına Tepki

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, " Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımı olarak gösterilen Razi Petrokimya, Türk tarımına katkı sunmak bir yana dursun, belirli kişi ve grupların zenginleşmesine hizmet etmiş. Razi Petrokimya'nın bugün 'zarar ediyor' bahanesiyle hızla satışa çıkarılması da kabul edilemez. 1 milyar doları aşan maliyetle alınan ve içi boşaltılan bu tesis, bugün yarı fiyatına satılmak isteniyor. Razi Petrokimya üzerinden dönen bu karanlık ilişkiler yumağı bir an önce aydınlatılmalı ve hesap sorulmalıdır" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Razi Petrokimya ile ilgili iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptık.

Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Razi Petrokimya, Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük sanayi yatırımı olarak tanıtılmış ve ülkemiz çiftçisinin gübre maliyetlerini düşürme amacına hizmet edeceği ifade edilmişti. Ancak üzülerek görüyoruz ki Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımı olarak gösterilen bu tesis, Türk tarımına katkı sunmak bir yana dursun, belirli kişi ve grupların zenginleşmesine hizmet etmiş. Gübretaş, yüzde 48,8 hissesi bulunduğu Razi Petrokimya'dan gübre ve amonyak tedarik etmek yerine, bu ürünleri aracı firmalar üzerinden almak zorunda bırakılmış, bu durum gübre maliyetlerini düşürmek yerine daha da arttırmıştır. Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu gübre daha yüksek maliyetlerle ülkeye getirilirken Razi Petrokimya aracılığıyla sağlanan bu rant ağında kimlerin bulunduğu acilen açıklığa kavuşturulmalıdır.

Bu yatırımın, Türk çiftçisine katkı sağlaması beklenirken aracı firmalar üzerinden yapılan satışlarla kimlere, nasıl hizmet ettiği ortaya çıkarılmalıdır. Ayrıca Razi Petrokimya yönetim kurulunda uzun yıllar görev yapmış bir kişinin trilyonluk otel zincirlerinin sahibi haline gelmesi, 'Bu servet nasıl birden ortaya çıktı' sorusunu gündeme taşımaktadır. Sadece bir emanetçi olarak görülen bu servet sahiplerinin arkasında kimlerin olduğu ortaya çıkarılmalıdır. Yatırımın ardındaki gizli güçleri ortaya çıkarmanın ötesinde, Razi Petrokimya'nın bugün 'zarar ediyor' bahanesiyle hızla satışa çıkarılması da kabul edilemez. Daha iki yıl öncesine kadar kar eden bu tesisin, nasıl olduysa son iki yılda zarar eder hale gelmesi şaibelidir. 1 milyar doları aşan maliyetle alınan ve içi boşaltılan bu tesis, bugün yarı fiyatına satılmak isteniyor. Bu satışın gerçek amacı, geçmişteki kirli ilişkilerin açığa çıkmasını engellemektir.

Eğer Razi Petrokimya, yıllardır birileri tarafından çıkar sağlamak amacıyla kullanılmadıysa o halde bu şirketin yıllardır süren işleyişi kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Yabancı ülkelere ve aracı firmalara yapılan satışlar incelenmeli; Hindistan, Çin, Dubai gibi ülkelerle bu tesis üzerinden yürütülen ticari ilişkilerin tüm detayları gün yüzüne çıkarılmalıdır. CHP olarak stratejik öneme sahip tarımsal yatırımların birer rant kapısı olarak kullanılmasına, ülkenin kaynaklarının belirli çıkar çevrelerine peşkeş çekilmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz. Türk tarımı sadece ülkenin değil, gelecek nesillerin de güvencesidir. Bu nedenle Razi Petrokimya üzerinden dönen bu karanlık ilişkiler yumağı bir an önce aydınlatılmalı ve hesap sorulmalıdır. Aksi takdirde, ülkemizin geleceği ve tarımı üzerine döşenen bu mayınlı ilişkilerin bedelini hep birlikte ödemek zorunda kalacağız."