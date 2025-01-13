CHP\'den Rıza Akpolat\'a Destek: \'Hukuk ve Demokrasiye Sahip Çıkacağız\'

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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bilinmelidir ki; FETÖ yöntemleri bu güne kadar kimseye fayda sağlamadı, size de sağlamaz. Bu girişimler, hukuka ve demokrasiye gönül veren milyonların vicdanlarında asla karşılık bulmaz! Rıza Akpolat'ın yanındayız. Hukukun ve yargının siyasete alet edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İfadeye çağırıldığında gelebilecekken, seçilmiş bir kamu görevlisi olan Beşiktaş Belediye Başkanı'na gözaltı uygulanması hem hukuki değildir hem de vicdani. Amaç ortada; Hukuku ve yargıyı, siyaseti dizayn etmek için bir aparat olarak kullanmak… Muhalefet partilerine mensup seçilmiş siyasileri itibarsızlaştırmak… Hedef göstermek… Mücadele azmini ve dirençlerini kırmak…

31 Mart Yerel seçimlerinin hazımsızlığı AKP'de hala devam ediyor… Genel seçim yaklaşıyor, 'CHP'li belediyeler bu şekilde çalışmaya devam ederse ben seçim kazanamam, dolayısıyla belediyelere çelme takmam, bel altı vurmam, silkelemem lazım' diyorsunuz.

Bilinmelidir ki; FETÖ yöntemleri bu güne kadar kimseye fayda sağlamadı, size de sağlamaz. Bu girişimler, hukuka ve demokrasiye gönül veren milyonların vicdanlarında asla karşılık bulmaz! Rıza Akpolat'ın yanındayız. Hukukun ve yargının siyasete alet edilmesine izin vermeyeceğiz!"