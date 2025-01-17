CHP\'den Rıza Akpolat\'ın Tutuklanmasına Sert Tepki

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına "AKP'yi siyasetin çöplüğüne atmak zorundayız" ifadesiyle tepki gösterdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hakkında elle tutulur tek bir delil olmadan; uydurulmuş bir gizli tanıkla, hangi gerekçeyle alındığı bilinmeyen gizlilik kararıyla, savcılık kararını önceden basına sızdırarak uyguladıkları FETÖ taktikleriyle iktidar yeni bir Balyoz, yeni bir Ergenekon hukuksuzluğu yarattı. Bu gece Çağlayan Adliyesi'nde hedef yalnızca Rıza Akpolat ve Cumhuriyet Halk Partisi değil demokrasi ve sandık iradesi de oldu. Bu süreç demokrasiyi rafa kaldırıp totaliter rejimi inşa etme sürecidir. Hep birlikte mücadele ederek zulme dur demek, AKP'yi siyasetin çöplüğüne atmak zorundayız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz."