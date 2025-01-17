CHP'den Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Sert Tepki

CHP\'den Rıza Akpolat\'ın Tutuklanmasına Sert Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki göstererek, AKP'nin hukuksuzluklarına dikkat çekti.

17.01.2025 02:37  Güncelleme: 02:38
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına "AKP'yi siyasetin çöplüğüne atmak zorundayız" ifadesiyle tepki gösterdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hakkında elle tutulur tek bir delil olmadan; uydurulmuş bir gizli tanıkla, hangi gerekçeyle alındığı bilinmeyen gizlilik kararıyla, savcılık kararını önceden basına sızdırarak uyguladıkları FETÖ taktikleriyle iktidar yeni bir Balyoz, yeni bir Ergenekon hukuksuzluğu yarattı. Bu gece Çağlayan Adliyesi'nde hedef yalnızca Rıza Akpolat ve Cumhuriyet Halk Partisi değil demokrasi ve sandık iradesi de oldu. Bu süreç demokrasiyi rafa kaldırıp totaliter rejimi inşa etme sürecidir. Hep birlikte mücadele ederek zulme dur demek, AKP'yi siyasetin çöplüğüne atmak zorundayız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Rıza Akpolat, Gül Çiftçi, Politika, Beşiktaş, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Sert Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Sert Tepki - Son Dakika
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