CHP'den RTÜK'ün Halk TV'ye İncelemesine Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK tarafından Halk TV'ye "bilirkişi" incelemesi başlatılmasına tepki gösterdi. Bulut, "İktidarı eleştiren medya organlarına ceza vermek için spikerin mimiğinden, sesini yükseltmesinden suç çıkartan RTÜK Başkanı, Üst Kurul'daki parmak çoğunluğuna güvenip ceza vermeyi kafaya koymuş" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Halk TV'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıkladığı "bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesini izinsiz kayda alarak paylaştıkları" iddiasıyla inceleme başlatıldığını ve Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin yapılan haberlerde tespit edilen ihlallerle ilgili de gerekli yaptırımların uygulanacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bulut, "RTÜK, Anayasa'ya göre sözde özerk ve tarafsız bir kuruluş! İktidarı eleştiren medya organlarına ceza vermek için spikerin mimiğinden, sesini yükseltmesinden suç çıkartan RTÜK Başkanı, Üst Kurul'daki parmak çoğunluğuna güvenip ceza vermeyi kafaya koymuş. Her şeyden önce "beklentimiz" diyerek yaptığı açıklama, başkanı olduğu kuruma apaçık bir saygısızlık. Önlenebilir kaza/facialarda binlerce insanımız yaşamını yitirdi, tek bir siyasi sorumlu ve istifa yok! Varsa yoksa gerçekler konuşulmasın diye sansür, ceza, gözaltı, tutuklama" ifadelerini kullandı.