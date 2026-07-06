CHP'den Rüşvet ve Sınav İhlalleri İddiasına Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gündeme gelen rüşvet, sınav sorularının para karşılığı servis edilmesi ve sınav güvenliğinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Halıcı önergede, "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen adli soruşturmanın mevcut durumu nedir? Gözaltına alınan öğretim üyesi ve öğrenciler hakkında hangi suçlardan işlem yapılmıştır? Bu kişiler kimlerdir?" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gündeme gelen rüşvet, sınav sorularının para karşılığı servis edilmesi ve sınav güvenliğinin ihlal edildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Halıcı, iddiaların yalnızca akademik usulsüzlük olmadığını, doğrudan toplum sağlığını ve kamu güvenliğini ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Halıcı, önergesinde kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Dönem 3 teorik final sınavının iptal edildiğini, 245 öğrencinin sınavının yeniden yapılmasına karar verildiğini ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir öğretim üyesi ile öğrenciler hakkında işlem başlatıldığını hatırlattı.

"SINAV GÜVENLİĞİNE YÖNELİK EN KÜÇÜK ZAFİYET KAMU VİCDANINI İLGİLENDİREN CİDDİ BİR GÜVEN SORUNUDUR"

"Toplum sağlığını ilgilendiren ağır bir kamu güvenliği sorunu" iddiaların doğru olması halinde para karşılığında sınav sorularının verilmesi ve öğrencilerin haksız şekilde sınıf geçerek hekim olmalarının önünün açılmasının toplum sağlığını doğrudan tehdit edeceğini vurgulayan Halıcı, "Tıp fakülteleri yalnızca diploma veren kurumlar değil, insan hayatına dokunacak hekimleri yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Bu nedenle sınav güvenliğine yönelik en küçük zafiyet dahi yalnızca akademik bir usulsüzlük değil, kamu vicdanını ve toplum sağlığını ilgilendiren ciddi bir güven sorunudur" değerlendirmesinde bulundu."

Halıcı, önergesinde kamuoyuna yansıyan iddialar arasında öğretim üyelerinin araçlarına Airtag yerleştirildiği, akademisyenlerin fiziki takibe alındığı, eğitim kurumuna ruhsatsız silahla girildiği, öğrencilerin tehdit edildiği ve soruşturmanın uzun süre sonuçsuz kalmasına neden olan yapısal zafiyetlerin bulunduğu yönündeki iddialara da dikkati çekti. İddialara göre bu eylemlerin öğretim görevlisi A.K. ile yabancı uyruklu J.B. tarafından birlikte gerçekleştirildiğinin öne sürüldüğünü belirten Halıcı, olayın yalnızca tek bir sınavla sınırlı kalmayabileceğini ifade etti.

"İDDİALAR SON 3-4 YILI KAPSIYOR OLABİLİR"

Halıcı, usulsüzlük iddialarının yalnızca 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait olmayabileceğini, son 3-4 yıllık dönemi, farklı sınıfları ve hatta farklı fakülteleri de kapsayabileceğine ilişkin iddiaların bulunduğunu belirterek, üniversitelerdeki sınav güvenliği mekanizmalarının ve denetim süreçlerinin kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.

Yalım Halıcı'nın önergesinde yer alan sorular şu şekilde:

"Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen adli soruşturmanın mevcut durumu nedir? Gözaltına alınan öğretim üyesi ve öğrenciler hakkında hangi suçlardan işlem yapılmıştır? Bu kişiler kimlerdir? Haklarında adli işlem yapılan kişilerin kaçı halen kamu görevi ve öğrencilik statüsünü sürdürmektedir? Haklarında işlem yapılan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılmış mıdır? Açıldıysa hangi aşamadadır? Haklarında okuldan uzaklaştırma veya üniversiteden çıkarma işlemi başlatılmış mıdır? Bu kişilerden yabancı uyruklu olanların akıbeti nedir? Sınırdışı edilmişler midir? Öğretim üyesi hakkında yalnızca geçici görevden uzaklaştırma mı uygulanmıştır? İddiaların doğrulanması halinde ilgili öğretim üyesinin kamu görevine devam etmesi mümkün olacak mıdır? Sorulara erişim yetkisine sahip akademik personel sayısı kaçtır? Sınav sorularına erişim log kayıtları incelenmiş midir? Dijital sistem üzerinden yapılan erişim kayıtları adli makamlara teslim edilmiş midir? İddialarda adı geçen öğrencinin öğretim üyelerinin araçlarına Airtag yerleştirdiği doğru mudur? Bu olay nedeniyle ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından işlem yapılmış mıdır? Öğrencinin evinde ruhsatsız silah bulunduğu iddiası doğru mudur? 2024-2025 eğitim öğretim yılında aynı öğrenciye ilişkin olağan dışı sınav başarısı nedeniyle inceleme başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa neden sonuç alınamamıştır? Son beş yılda SDÜ Tıp Fakültesinde kaç sınav güvenliği ihlali tespit edilmiştir? Son beş yılda Türkiye genelinde tüm üniversitelerde kaç sınav güvenliği ihlali tespit edilmiştir? Bunlar hangileridir ve akıbetleri ne olmuştur? Son 5 yılda SDÜ'de ve Türkiye'de usulsüz sınav nedeniyle iptal edilen sınav sayısı kaçtır? Mezun olmuş olabilecek kişiler yönünden diploma iptaline kadar gidecek hukuki süreçler işletilecek midir? Bu olay nedeniyle hasta güvenliği açısından herhangi bir risk analizi yapılmış mıdır?"