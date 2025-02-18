CHP'den Rusya'nın Mali Transferlerine Soru Önergesi

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, " Rusya'nın ABD finansal sistemini kullanarak Türkiye'ye milyarlarca dolar aktardığı" iddialarını TBMM gündemine taşıyarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Tan, " Türkiye'nin, bu süreçte yaşanacak olası bir diplomatik kriz durumunda uluslararası finansal sistemde yaptırımlara maruz kalmaması için önlem alınmış mıdır?" sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından cevaplandırılması amacıyla verdiği yazılı soru önergesiyle, "Rusya'nın, ABD finansal sistemini kullanarak Türkiye'ye milyarlarca dolar aktardığı" iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, stratejik olarak Rusya ve Batı arasında denge politikası izlemeye çalışmaktadır. Ancak, yaptırım riskleri göz önünde bulundurulduğunda, bu dengenin ekonomi ve dış politika alanlarında yaratabileceği olası olumsuz sonuçların önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önemlidir. Bu bağlamda, Türkiye'nin mali ve ekonomik bağımsızlığını sürdürebilmesi ve uluslararası baskılara maruz kalmaması için konu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunludur. Son dönemde dış basında yer alan haberlere göre, Rusya'nın ABD finansal sistemini kullanarak Türkiye'ye milyarlarca dolar aktardığı ve bu işlemlerin enerji ve inşaat gibi sektörlerde yoğunlaştığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'nin uluslararası finansal sistemde yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceği iddiaları kamuoyunda endişe yaratmıştır. Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını korurken uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmesi kritik önem taşımaktadır."

"Rusya'dan Türkiye'ye mali transferlerin hacmi ve sektör bazındaki dağılımı hakkında veri mevcut mu?"

Namık Tan, Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle şu soruları sıraladı:

"Bakanlığınızda Rusya'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen mali transferlerin hacmi ve sektör bazındaki dağılımı hakkında veri mevcut mudur? Önergeye konu olan mali işlemlerin, Türkiye'ye 'ABD ve AB tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları delme' şeklinde iddialar yöneltilmesi riski taşıdığına dair bir değerlendirme yapılmış mıdır? Türkiye'nin, bu süreçte yaşanacak olası bir diplomatik kriz durumunda uluslararası finansal sistemde yaptırımlara maruz kalmaması için önlem alınmış mıdır? Türk bankalarının ve finans kurumlarının, bu tür işlemlerde yaptırım riskinden korunması için uluslararası standartlara uygun olarak denetim ve kontrol mekanizmaları kurulmuş mudur? Türkiye'nin enerji ve inşaat sektörlerindeki Rusya ile ekonomik işbirliğinin uzun vadeli sürdürülebilirliği göz önüne alındığında, bu işbirliklerinin diplomatik ve ekonomik riskleri hakkında stratejik bir planlama yapılmakta mıdır? Bugüne kadar AB üye ülkeleri ya da ABD kanalından Türkiye'ye herhangi bir eleştiri ya da talep yöneltilmiş midir? Yöneltildiği takdirde ne gibi önlemler almayı planlıyorsunuz?"