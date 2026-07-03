CHP'den Sağlık Çalışanlarına Tepki - Son Dakika
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CHP'den Sağlık Çalışanlarına Tepki

03.07.2026 11:24
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erbay, sağlık sorunları nedeniyle hekimlerin iş güvencelerinin elden alındığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay kanser, ağır kronik hastalıklar ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden hekimlerin 180 günü aşan rapor süreleri gerekçe gösterilerek sözleşmelerinin feshedilmesine tepki göstererek, "Kanser, kronik hastalık gibi sağlık sorunları yüzünden rapor alan aile hekimlerimizin iş güvenceleri ellerinden alınıyor. Hastalığın değil, hastanın cezalandırıldığı böylesi bir anlayış ne hukukla, ne vicdanla, ne de sosyal devlet ilkesiyle bağdaşır" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne ilişkin yazılı açıklama yaparak, sağlık sorunlarıyla mücadele eden hekimlerin 180 günü aşan rapor süreleri gerekçe gösterilerek sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösterdi.

Erbay, "Bugün iktidarın uyguladığı yönetmelik, kanserle mücadele eden, ağır kronik hastalıklar nedeniyle tedavi gören aile hekimlerini ikinci kez cezalandırıyor. Önce gelirleri kesiliyor, ardından rapor süreleri gerekçe gösterilerek iş güvenceleri ellerinden alınıyor.  Pandemide balkonlardan alkışlanan, 'kahraman' ilan edilen hekimlerimiz bugün en zor günlerinde yalnız bırakılıyor. İktidarın sağlık çalışanına bakışı, alkış bittiğinde değerin de bittiğini gösteriyor" dedi. Erbay şunları kaydetti:

"Bir ülkenin gerçek vicdanı, hekimleri hastalandığında ortaya çıkar. Şunu herkes bilmelidir: Sağlık çalışanını koruyamayan bir devlet, toplumun sağlığını da koruyamaz. Hekimini güvencesizliğe mahküm eden, hastalığını bile korkuyla yaşamak zorunda bırakan bir sistem sürdürülebilir değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu vicdansız anlayışı kabul etmiyoruz. Hasta olduğu için cezalandırılan değil, güvence altına alınan sağlık çalışanlarının olduğu; insanı önceleyen, adaleti esas alan bir sağlık sistemini mutlaka kuracağız. Çünkü sağlık emekçisinin güvencesi, toplumun sağlık güvencesidir. Kanser, kronik hastalık gibi sağlık sorunları yüzünden rapor alan aile hekimlerimizin iş güvenceleri ellerinden alınıyor. Hastalığın değil, hastanın cezalandırıldığı böylesi bir anlayış ne hukukla ne vicdanla ne de sosyal devlet ilkesiyle bağdaşır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Sağlık Çalışanlarına Tepki - Son Dakika

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