CHP'den Savunma Sanayisi Uyarısı - Son Dakika
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CHP'den Savunma Sanayisi Uyarısı

CHP'li Bağcıoğlu, Fransa'nın raporunu değerlendirerek, Türkiye'nin savunma sanayisindeki güvenlik zafiyetlerine dikkat çekti.

10.11.2024 11:48
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Fransa Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik hazırladığı rapora ilişkin "Son dönemde üçüncü bir devlet tarafından milli savunma sanayimize dair hazırlanan rapor, güvenliğimiz açısından ciddi endişelere neden olmuştur. Savunma sanayi, gelişmiş ülkelerde sistemler açıkça ifşa edilerek geliştirilmez. Oysa bizim mevcut uygulamalarımızda, projelerin henüz başlangıç veya ilk test uçuşu aşamasındaki bilgileri dahi açık kaynak olarak paylaşılmaktadır. Bu durum, muhasım veya rakip ülkelerin uzun uğraşlar sonucu elde edebileceği bilgilerin onlara hazır olarak sunulması anlamına gelmektedir" dedi.

Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin insansız platformlarını konu alan bir rapor paylaştı. CHP Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, milli savunma sanayisine ilişkin stratejik projelere ait bilgilerin açık kaynaklarda yer almasının milli güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli güvenliğimiz açısından kritik öneme sahip savunma sanayi projelerinin ve stratejik savunma sanayi tesislerimize ait bilgilerin açık kaynaklarda bulunması, ülkemiz için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Son dönemde üçüncü bir devlet tarafından milli savunma sanayimize dair hazırlanan rapor, güvenliğimiz açısından ciddi endişelere neden olmuştur. İstihbarata karşı koyma faaliyetlerindeki zafiyetlerimizi dikkate alarak bu durumu ciddiyetle ele almalıyız. Savunma sanayi, gelişmiş ülkelerde sistemler açıkça ifşa edilerek geliştirilmez. Aksine, bu sistemler gizlilikle yürütülür ve ancak geliştirilmiş ürün olarak ortaya çıkar. Böylece sürpriz etkisi sağlanır. Oysa bizim mevcut uygulamalarımızda, projelerin henüz başlangıç veya ilk test uçuşu aşamasındaki bilgileri dahi açık kaynak olarak paylaşılmaktadır. Bu durum, muhasım veya rakip ülkelerin uzun uğraşlar sonucu elde edebileceği bilgilerin onlara hazır olarak sunulması anlamına gelmektedir.

Savunma sanayisinde çalışan bazı personelin de iyi niyet ve heyecanla, gizli kalması gereken kritik bilgileri sosyal medyada paylaştığına üzülerek tanık oluyoruz. Bu konuda sektörü tamamen içine kapatmadan doğru ve sağlıklı bir iletişim sağlayacak şekilde iç eğitimlerin verilmesi büyük önem taşımaktadır. Son olarak savunma sanayisinde görev yapan tüm personelin sosyal medya kullanımı konusunda daha dikkatli olmaları için uyarılması gerekmektedir. Bu konu milli güvenliğimiz açısından ciddiye alınmalı ve gerekli denetimler artırılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Fransa, Son Dakika

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