CHP'li Sarı'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'a başsağlığı - Son Dakika
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CHP'li Sarı'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'a başsağlığı

23.06.2026 15:05
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Van-Erciş karayolunda meydana gelen elim kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı, kazada yaralanan askerlerimize ve diğer vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Van-Erciş karayolunda meydana gelen elim kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı, kazada yaralanan askerlerimize ve diğer vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından Van'da meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut için taziye mesajı paylaştı. Sarı, şunları kaydetti:

"Van-Erciş karayolunda meydana gelen elim kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı, kazada yaralanan askerlerimize ve diğer vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Sarı'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'a başsağlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Sarı'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'a başsağlığı - Son Dakika
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