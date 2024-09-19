Siber Savunma Tatbikatı Çağrısı - Son Dakika
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Siber Savunma Tatbikatı Çağrısı

Siber Savunma Tatbikatı Çağrısı

Yankı Bağıcoğlu, Türkiye'nin siber güvenliği için acil tatbikat yapılması gerektiğini belirtti.

19.09.2024 11:41
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağıcoğlu, siber saldırılara karşı Türkiye'nin milli güvenliğini korumak adına en kısa sürede Türkiye çapında siber savunma tatbikatı yapılması gerektiğini ifade etti.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın geçtiğimiz günlerde yayınlanmasının ardından, siber savaş, elektronik harp, suikast ve sabotaj faaliyetlerinin günümüz harekat ortamının temel harp türleri haline geldiğine değindi. Bağcıoğlu, Türkiye çapında siber savunma tatbikatı çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Çağrı cihazları ve el telsizleri adeta bir silah haline dönüşmüş durumda. Dijital teknolojiye bağımlılık arttıkça, milli güvenliğimiz içinde tehdit oluşturmakta. Hal böyle olunca da tehditlere karşı zafiyetler büyüyor ve ülkemizin güvenliği risk altında kalıyor, bölgedeki son gelişmelerden de anlaşılacağı üzere ivedi tedbirler alınmasını zorunluluk haline gelmiştir.

Bu anlamda; geniş kapsamlı bir siber savunma tatbikatının tüm devlet kurumları ve kritik özel sektör aktörlerinin katılımıyla, mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekmektedir. Tatbikatın, olası tüm senaryoları kapsayacak şekilde, gerekirse farklı safhalarda ve günlerde gerçekleştirilmesi ve sivil, askeri unsurlar dahil olmak üzere tüm devlet kurumları bu tatbikata katılmalıdır."

Bağcıoğlu ayrıca, tatbikatın sadece "yapılmış olmak için" yapılmaması gerektiğini de vurgulayarak 6 Şubat depremleri öncesinde gerçekleştirilen ve çok başarılı olduğu bildirilen deprem tatbikatı ile sonrasında yaşananlara dikkat çekti. Bağcıoğlu, "Deprem sonrası yaşananlar hala hatıralarımızda. Aynı hatalara bir daha düşülmemeli ve gerekli hazırlıklar ciddiyetle yapılmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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