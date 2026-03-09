CHP'den Soruşturmaya Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Millet iradesinin yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Gül Çiftci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Çiftci, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Silivri'de görülen İBB davasının ilk duruşmasında ortaya çıkan tablo, yargılamanın nasıl bir atmosferde yürütüldüğünü açık biçimde göstermiştir. Duruşma salonunda sergilenen düşmanca tutum, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasıyla devam etmiştir. Bugün duruşma salonunda yaşananlar da sonrasında başlatılan soruşturma da aynı gerçeğe işaret etmektedir: Amaç hakikatin ortaya çıkması değil peşinen cezalandırmaktır. Gerçeği dile getirmekten, hukuku savunmaktan ve millet iradesinin yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz."