CHP'den Suriye Bilgilendirmesi

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(TBMM) - CHP'nin Dışişleri Bakanlığından ve Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Yankı Bağcıoğlu, bugün TBMMde yapılan kapalı grup toplantısıyla CHP'li milletvekillerini Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

CHP'li milletvekilleri, bugün TBMM'de düzenlenen kapalı grup toplantısıyla Suriye konusunda bilgilendirildi. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından dün toplanan Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurulları'nın ortak toplantısından sonra, bugün de milletvekillerine sunum yapıldı. Sunumları, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel başkan Yardımcısı Prof. Dr İlhan Uzgel ile MSB'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu gerçekleştirdi.

Bağcıoğlu'nun Suriye'deki gündemin askere boyutunu harita üzerinden anlattığı toplantıda, Uzgel'in siyasi ve diplomatik bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Toplantıda; Suriye'nin parçalı yapısı, bölgedeki terör tehdidi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve iktidarın konu hakkındaki tutumu üzerine analizler paylaşıldığı, olası senaryoların ve risklerin tatışıldığı öğrenildi. Sunumların ardından milletvekillerinin soruları kurmaylar tarafından cevaplandı.