CHP'den Suriyelilerin Geçici Korumasına Soru Önergesi - Son Dakika
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CHP'den Suriyelilerin Geçici Korumasına Soru Önergesi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı'na Suriyelilerin durumu hakkında sorular yöneltti.

09.12.2024 13:01
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "8 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'de, geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilerin sayısı kaçtır? Geçici korumaya dair hukuki dayanağın ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilerin ülkemizdeki ilişiklerini makul sürede sonlandırarak güvenli şekilde geri dönüşleri için hangi adımlar atılmaktadır" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, geçici koruma altında olan Suriyelilerin hukuki statüsünün sona ermesi konusunu Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Bakan, önergenin gerekçesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Esad rejimi düştü ve resmi rakamlara göre, 2 milyon 928 bin Suriyelinin hukuki statüsü sona erdi. Biz bu sayının çok daha üstünde olduğunu biliyoruz, İçişleri Bakanlığı geçici koruma altında olanların sayısını manipüle ediyor. Peki, bunların durumu ne olacak? Bunların Türkiye'de bulunmasının hukuki altyapısını Geçici Koruma Yönetmeliği belirliyordu. Geçici Koruma Yönetmeliği ne diyor? 'Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen…' Şimdi öyle bir durum kalmadı. Esad'ın zulmünden kaçmışlardı, Esad gitti. Bunların Türkiye'de bulunmasının ve geçici koruma altında olmalarının hukuki altyapısı ve insani alt yapısı tamamen sona erdi.

"Türkiye yeterince misafirperverlik gösterdi, artık onlar kendi ülkelerinde mutlu olsunlar"

İçişler Bakanlığına sorduk, soru önergesiyle; bununla ilgili bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Elbette 3 milyon kişiyi otobüslere, trenlere doldurup gönderemezsiniz. Bunlar burada ev kurdular, yuva kurdular, iş kurdular. Ama bunların geçici koruma statüsünün kaldırılması ve bunların makul bir sürede evlerini taşıyabilecekleri, işlerini tasfiye edebilecekleri ve ülkelerine dönebilecekleri bir sürecin yaratılması gerekir. İçişleri Bakanına buradan sesleniyorum: Bununla ilgili hangi adımı attın ya da hangi adımı atıyorsun? Türkiye'de akın akın Suriye'ye gidiş var deniyor, yine soruyoruz: Geçici koruma altında olanların sayısında bir azalma var mı, yani buradan Suriye'ye gidenleri geçici koruma altında olan sayıdan düşüyor musun? Bu soruların yanıtlarını bekliyoruz. Türkiye yeterince misafirperverlik gösterdi, artık onlar kendi ülkelerinde mutlu olsunlar. Biz de bu mutluluğun devamı için, orada bir demokrasinin inşası için elimizden geleni yapalım."

CHP'li Bakan'ın Bakan Yerlikaya'ya yönelttiği soruları ise şöyle:

"8 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'de, geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilerin sayısı kaçtır? Önergeyi yanıtlayacağınız tarih itibarıyla Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilerin sayısı kaçtır? Geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir planlama yapılmakta mıdır? Geçici korumaya dair hukuki dayanağın ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilerin ülkemizdeki ilişiklerini makul sürede sonlandırarak güvenli şekilde geri dönüşleri için hangi adımlar atılmaktadır? Bu süreçte uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi ilgili kurumların desteğinin sağlanmasına yönelik bir girişim planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

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