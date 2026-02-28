Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasına Tepki... Gökan Zeybek: "Öğrenciye Burs Vermenin Karşılığı Gözaltı Oluyor"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Öğrenciye burs vermenin karşılığı gözaltı oluyor. Tanju Özcan ve beraberinde 12 kişi ifadeye çağrılsa gitmeyecek miydi? Gereği neyse zaten yerine getirilecekti. Süreci yakından takip ediyoruz. Bolu'nun iradesini serbest bırakın" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yine güne şafak vakti operasyonu ile uyandık. Halkımız bilsin… Bolu'da her iki kişiden birinin oyunu almış iradeye şafak vakti operasyonu yapıldı. Yargı eliyle partimize ve CHP'li belediyelere dönük yapılan kıskacı ve algı oyunlarını biliyoruz. Millete güç gösterisi yaptığınızı sanıyorsanız bilin ki millet, kin ve kutuplaşma üzerine kurduğunuz bu siyaseti sandıkta tarihin tozlu sayfalarına gönderecek" dedi.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Öğrenciye burs vermenin karşılığı gözaltı oluyor. Tanju Özcan ve beraberinde 12 kişi ifadeye çağrılsa gitmeyecek miydi? Gereği neyse zaten yerine getirilecekti. Süreci yakından takip ediyoruz. Bolu'nun iradesini serbest bırakın."